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Pháp luật

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Khởi tố 4 bị can gây ra vụ án mạng ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Mâu thuẫn khi uống rượu tại một căn nhà ở phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, nhóm 4 người quay lại hành hung khiến một người đàn ông tử vong.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, tạm giam 4 bị can để điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Vũ (SN 1977, tạm trú phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh); Lý Nhật Duy (SN 2005), Huỳnh Phú Giàu (SN 2001), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (tức Tí Em, SN 1998), ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10giờ30 ngày 5/7, ông N.T.N. tổ chức uống rượu cùng 5 người khác tại căn nhà số 127 đường Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Trong số những người tham gia có Nguyễn Thanh Vũ.

Quá trình uống rượu, Vũ và hai người cùng bàn là D.Q.T. và N.V.M xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Vũ điều khiển xe máy về nhà và gặp ba người bạn của con mình gồm Lý Nhật Duy, Huỳnh Phú Giàu và Nguyễn Huỳnh Khánh Duy đang ngồi nhậu. Vũ rủ cả ba quay lại địa điểm trước đó để đánh D.Q.T. và N.V.M.

Khi đến nơi, Nguyễn Thanh Vũ dùng tay đánh vào mặt D.Q.T., đồng thời chỉ N.V.M. là người đã đánh mình trước đó. Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Khánh Duy dùng tay đánh rồi đẩy ông N.V.M. ngã đập đầu xuống nền gạch khiến nạn nhân bất tỉnh và lên cơn co giật.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.

Ông N.V.M. được người dân đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do chấn thương sọ não quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày 6/7.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Vũ, Lý Nhật Duy, Huỳnh Phú Giàu và Nguyễn Huỳnh Khánh Duy về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người", đồng thời thi hành lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
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