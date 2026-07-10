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Pháp luật

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Nhân viên công ty giao hàng tham ô gần 500 triệu đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Quá trình làm việc, Lê Quốc Kỳ đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt tài sản công ty với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Kỳ (SN 2004, ngụ tỉnh Đắk Lắk), để điều tra hành vi "tham ô tài sản".

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Công an tống đạt các quyết định đối với Lê Quốc Kỳ. Ảnh: CAVL

Theo kết quả điều tra, tháng 10/2025, Lê Quốc Kỳ vào làm cho Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group. Kỳ được phân công làm thủ kho tại một kho hàng của công ty ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình làm việc, Kỳ đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt tài sản công ty được giao cho Kỳ quản lý, gây thiệt hại cho công ty hơn 480 triệu đồng.

Được biết, Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group có trụ sở chính tại Đồng Nai, chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và Logistics trên toàn quốc (lưu kho, quản lý hàng hóa, vận chuyển, giao nhận hàng hóa tận nơi...).

Cảnh Kỳ
#tham ô #Vĩnh Long #Lê Quốc Kỳ #tài chính #bắt giữ #điều tra

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