Ảnh xét xử 19 bị cáo sản xuất tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả, trốn thuế 55 tỷ đồng

TPO - Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ, bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả và lập hai hệ thống sổ sách kế toán trốn thuế, gây thiệt hại 55 tỷ đồng.

Sáng 10/7, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech. Một tuần trước, phiên tòa mở song phải tạm hoãn vì lý do sức khỏe bị cáo không đảm bảo.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (SN 1975, Giám đốc Công ty Herbitech) bị xét xử 3 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm.

Vợ của bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ (SN 1988, quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động của công ty) bị xét xử 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có 5 bị cáo khác là nhân viên công ty này cùng bị xét xử tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 12 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sản xuất tiêu thụ 13 triệu sản phẩm giả, trốn thuế gây thiệt hại 55 tỷ đồng

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, bị cáo Khiêm là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Vì mục đích tăng lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh, Khiêm đã chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán kế toán đến hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm. Bị cáo cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí.

Hai vợ chồng chủ mưu bị cáo buộc trốn thuế gây thất thoát 55 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2020-4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm (lọ, chai, ống, hộp, viên) bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty Herbitech còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính. Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Nhóm luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Từ năm 2018-2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu khai thuế là hơn 145 tỷ đồng và doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng.

Hành vi trên của bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng, cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản, đầu tư sinh lời nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có.

Viện KSND Tối cao đánh giá, vụ án cho thấy bộc lộ nhiều sơ hở trong các quy định pháp luật và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng cũng như hoạt động hạch toán, kê khai thuế. Đây chính là một trong những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.

Theo Viện Kiểm sát, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan chưa kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm của Công ty Herbitech và các doanh nghiệp liên quan, do đó cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực này.