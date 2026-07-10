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Pháp luật

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Triệt phá đường dây mua bán 5.000 tài khoản ngân hàng

Thanh Hà

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bóc gỡ đường dây thu thập dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để bán cho các đối tượng phạm tội.

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Nhóm tội phạm và tang vật bị thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng hoạt động thu thập thông tin cá nhân trái phép nhằm mở tài khoản ngân hàng ở các xã: Phượng Dực, Phú Xuyên, Đại Xuyên (TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng xác định, Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng cầm đầu, có vai trò kết nối và giao dịch với khách hàng.

Cụ thể, Đạt lên kịch bản, phân công nhiệm vụ từng thành viên. Dương Hồng Phúc giúp Đạt tuyển cộng tác viên, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia và quản lý nhóm thu thập, trả "hoa hồng" cho các đối tượng.

Đồng thời làm rõ các đối tượng Nguyễn Xuân Hà, Vũ Văn Phương, Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Thị Thương, Trương Thị Thanh là nhân viên hoặc cộng tác viên cho các nhà mạng viễn thông. Nhóm này có nhiệm vụ trực tiếp tham gia thu thập thông tin, lôi kéo thêm các thành viên khác.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, đường dây của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự chia làm 7 mũi công tác tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính liên quan.

Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định Đạt còn chỉ đạo các thực hiện hành vi chạy quảng cáo cho các website, ứng dụng đánh bạc.

Cụ thể, Đạt cùng các đối tượng Hoàng Đức Vương, Hà Văn Thi, Nguyễn Văn Duy hoạt động chạy quảng cáo Facebook cho các trang web và ứng dụng đánh bạc của Công ty OKWIN có trụ sở đặt tại Campuchia.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý quy định.

Thanh Hà
#Bắt giữ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng #Thu thập dữ liệu cá nhân trái phép #Hoạt động tội phạm công nghệ cao #Mở rộng điều tra các hoạt động đánh bạc trực tuyến #Vai trò của các đối tượng trong đường dây

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