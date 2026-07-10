Hàng nghìn sinh viên Thủ đô mang nhiệt huyết tuổi trẻ đến Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026

TPO - Trong giai điệu hào hùng của ca khúc "Ngọn lửa mùa hè xanh", hàng nghìn sinh viên tình nguyện viên Thủ đô ra quân mang nhiệt huyết tuổi trẻ, tri thức và công nghệ đến với nhiều vùng miền đất nước thực hiện Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026.

Lễ ra quân tình nguyện Mùa Hè Xanh 2026 của tuổi trẻ Thủ đô. Clip: Công Hướng

Ngày 10/7, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2026 với sự tham gia của 118 đội hình tình nguyện, gần 2.500 tình nguyện viên.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện, Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2026 được triển khai với phương châm "Xung kích - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả - Bền vững", đồng thời bảo đảm mục tiêu "Mỗi trường học là một dự án cộng đồng".

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cùng tình nguyện viên đồng thanh quyết tâm "sẵn sàng". Ảnh: Xuân Tùng

239 đội hình tình nguyện

Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2026 của tuổi trẻ Thủ đô với sự tham gia của 239 đội hình tình nguyện triển khai tại 21 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có 100 đội hình cấp Thành phố thực hiện tình nguyện tại 8 tỉnh trọng tâm (gồm Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Điện Biên, Hà Tĩnh, Sơn La) và các địa phương vùng biên giới miền Bắc, miền Trung.

Chiến dịch năm nay chú trọng phát huy vai trò xung kích của hội viên, sinh viên trong việc tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia qua phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh với sự tham gia 239 đội hình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại các địa bàn đóng quân, tình nguyện viên không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mà còn tham gia trực tiếp vào việc số hóa hồ sơ, dữ liệu hành chính tại địa phương. Đặc biệt, tất cả đội hình đều quán triệt chủ trương hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, mô hình “Mỗi trường học là một dự án cộng đồng” cũng được triển khai đồng bộ, biến những kiến thức chuyên sâu từ giảng đường thành những giải pháp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Năm nay, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố tiếp tục vận hành nền tảng tinhnguyenthudo.vr360.com.vn nhằm điều phối các hoạt động tình nguyện. 239 đội hình tình nguyện trên địa bàn Thủ đô với 8.663 tình nguyện viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô sẽ thực hiện 138.608 lượt tình nguyện tại 21 tỉnh, thành bao gồm Hà Nội. Đặc biệt có 20 đội hình được thành lập và thực hiện nhiệm vụ tại 13 xã, phường biên giới miền Bắc và miền Trung.

Các tình nguyện viên khí thế trên nền ca khúc "Ngọn lửa mùa hè xanh". Ảnh: Xuân Tùng

Lên đường làm nhiệm vụ

Ngay sau lễ xuất quân, 19 đội hình tình nguyện Mùa Hè Xanh đã thẳng tiến về cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Trong khí thế sôi nổi, hình ảnh những "thủ lĩnh" tình nguyện tràn đầy quyết tâm đã khắc họa rõ nét tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thủ đô.

Các đội tình nguyện viên khí thế lên đường. Ảnh: Xuân Tùng

“Năm nay là cơ hội thứ hai em làm đội trưởng. Với tôi, mỗi hành trình đều như một trang sách mới, một cơ hội mới mà em được học tập nhiều điều mới, trải nghiệm nhiều điều hơn trên quá trình trưởng thành của bản thân”, Yến chia sẻ.

Bạn Trương Thị Hải Yến – Đội trưởng Đội SVTN Liên chi Đoàn Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) về hoạt động tại xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn.

Tại Bằng Mạc, đội sẽ sơn sửa trường học, tặng 'Tủ sách Nhân văn', tổ chức lớp học tiếng Anh, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.

Đội SVTN Liên chi Đoàn Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học. Ảnh: NVCC

Hướng về xã Mường La (tỉnh Sơn La), Đội phó Nguyễn Phương Huyền cùng 30 thành viên Đội sinh viên tình nguyện (SVTN) Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) tràn đầy quyết tâm với tinh thần "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên". Trong 15 ngày tới, đội sẽ tổ chức các lớp học văn hóa hè, ôn tập kiến thức và trang bị kỹ năng sống cho các em nhỏ; công trình thắp sáng đường quê.

Huyền chia sẻ: “Đây đã là mùa hè thứ hai, em tham gia tình nguyện Mùa Hè Xanh đến những vùng đất mới. Dù không còn là một tân binh, cảm xúc trong em lúc này vẫn vẹn nguyên sự hồi hộp, háo hức và mong chờ. Em đang rất sẵn sàng để cùng đồng đội lên đường, gặp gỡ đồng bào và cống hiến hết mình cho mảnh đất Sơn La”.

Đội SVTN Trường Quốc tế tại lễ xuất quân. Ảnh: NVCC

Cũng với khí thế sôi nổi, Nguyễn Thành Đạt – Đội trưởng Đội hình “Màu xanh tri ân trên đất lửa Quảng Trị” (Trường ĐH Lao động - Xã hội) cùng đồng đội về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Đạt cho biết, đội hình “Màu xanh tri ân trên đất lửa Quảng Trị” có 15 thành viên, là những sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 của Trường. Với Đạt, chuyến đi này mang ý nghĩa thiêng liêng về lòng biết ơn.

“Tôi thấy rất háo hức và tự hào. Chúng tôi sẽ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, đồng thời thực hiện công trình 'Tủ sách xanh' cho thiếu nhi. Tôi tin rằng sau chiến dịch này, mình sẽ trưởng thành hơn và bồi đắp thêm lòng yêu nước thông qua những việc làm thiết thực”, Đạt nói.