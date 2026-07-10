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Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên biển Vân Đồn

Hoàng Dương

TPO - Ngày 10/7, thông tin từ UBND đặc khu Vân Đồn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu tại vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh).

Ngày 10/7, Đội Cứu hộ Cứu nạn Quảng Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu HP-4914 xảy ra tại khu vực biển Bản Sen.

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Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên biển Vân Đồn.

Nạn nhân được xác định là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng). Trước đó, ông Hạnh là người cuối cùng mất tích sau vụ tai nạn.

Việc tìm thấy nạn nhân đã khép lại 2 ngày tìm kiếm liên tục của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện rà soát khu vực tàu gặp nạn và các vùng biển lân cận.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình trên biển phức tạp. Có thời điểm lực lượng chức năng phải tạm dừng tìm kiếm để bảo đảm an toàn, sau đó tiếp tục triển khai khi điều kiện cho phép.

UBND đặc khu Vân Đồn cũng phát thông báo huy động tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi trồng thủy sản và ngư dân đang hoạt động tại vùng biển Bản Sen cùng khu vực lân cận phối hợp quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ lật tàu xảy ra khoảng 14h ngày 9/7. Thời điểm gặp nạn, trên tàu HP-4914 có 5 người. Lực lượng chức năng và người dân đã cứu được 3 người, gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở và ông Nguyễn Văn Cương.

Nạn nhân Trương Văn Phượng (SN 1973) - em ruột ông Hạnh, được tìm thấy vào chiều cùng ngày. Sau đó, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người còn lại.

Nguyên nhân vụ lật tàu đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hoàng Dương
#Vân Đồn #lật tàu #cứu hộ #tai nạn biển #ngư dân #thủy sản #Quảng Ninh #UBND đặc khu Vân Đồn

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