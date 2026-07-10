Kaity Nguyễn ngừng đóng phim

TPO - Kaity Nguyễn cho biết cô không tham gia các dự án điện ảnh trong năm 2026 và 2027. Chia sẻ của nữ diễn viên gây chú ý do cô đang là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt.

Tối 10/7 tại TPHCM, Kaity Nguyễn xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời trong lễ công bố Dự án Phim ngắn CJ 2026. Chương trình nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các đạo diễn trẻ phát triển những dự án phim ngắn tiềm năng.

Tại sự kiện, nữ diễn viên mong muốn đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ, góp phần đưa những ý tưởng mới trở thành tác phẩm hoàn chỉnh và lan tỏa điện ảnh Việt Nam đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Bên cạnh vai trò giám khảo, Kaity Nguyễn lần đầu chia sẻ kế hoạch dừng hoạt động diễn xuất trên màn ảnh rộng trong hai năm tới. Quyết định này xuất phát từ mong muốn chờ đợi những kịch bản mới mẻ, có khả năng tạo cảm hứng để tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

"Trong năm nay và năm sau Kaity không quay lại với điện ảnh. Tôi mong có những ý tưởng và kịch bản hoàn toàn mới, đủ truyền cảm hứng để mình tiếp tục với điện ảnh. Ước mơ của mọi diễn viên, nhà sản xuất hay bất kỳ ai làm phim đều là tác phẩm của mình có thể đến được với thật nhiều khán giả", nữ diễn viên nói.

Kaity Nguyễn làm giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4.

Thông tin Kaity Nguyễn ngừng đóng phim được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả bất ngờ bởi Kaity Nguyễn vẫn được xem là một trong những diễn viên trẻ có sức hút tại phòng vé, thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn.

Một số người hâm mộ đưa ra nhiều dự đoán về kế hoạch sắp tới của nữ diễn viên. Có ý kiến cho rằng cô muốn dành thêm thời gian cho cuộc sống cá nhân hoặc tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, không ít khán giả nhận định đây chỉ là quãng nghỉ cần thiết để Kaity Nguyễn lựa chọn kỹ lưỡng hơn các kịch bản trước khi trở lại màn ảnh.

Bước vào điện ảnh từ năm 2017 với bộ phim Em Chưa 18, Kaity Nguyễn nhanh chóng tạo dấu ấn và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ.

Sau đó, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Hồn Papa, da con gái, Tiệc trăng máu, Cô gái từ quá khứ, Người vợ cuối cùng và gần nhất là Tử chiến trên không. Ngoài diễn xuất, Kaity Nguyễn tham gia sản xuất một số dự án, từng bước mở rộng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Kể từ sau khi Tử chiến trên không ra mắt, Kaity Nguyễn chưa công bố thêm dự án phim mới. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia các hoạt động chuyên môn như làm giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), đồng hành cùng các chương trình phát triển tài năng trẻ và mới nhất là Dự án Phim ngắn CJ 2026.