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Thế giới

Triều Tiên cử Thủ tướng tới Trung Quốc dự sự kiện quan trọng

Bình Giang

TPO - Sáng nay (10/7), máy bay chở Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song và các quan chức cấp cao hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, bắt đầu thực hiện chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày.

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Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song tới Bắc Kinh ngày 10/7

Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song dự kiến tham dự sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên. Đây là hiệp ước liên minh quân sự chính thức duy nhất của Bắc Kinh.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên trong 7 năm phái đoàn Chính phủ Triều Tiên thăm Bắc Kinh để dự lễ kỷ niệm.

Bộ này cũng nhấn mạnh việc Triều Tiên năm nay nâng cấp bậc trưởng đoàn lên thủ tướng, thay vì cấp phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao như năm 2019.

Trong động thái hiếm hoi vào sáng nay, Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài viết ca ngợi các dự án xây dựng trọng điểm của Triều Tiên, cho rằng những dự án này đã “thổi luồng sinh khí mạnh mẽ vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Bài báo nhấn mạnh những tiến triển của Bình Nhưỡng trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân thành thị và nông thôn, cho biết nước này đã hoàn thành 50.000 căn hộ tại thủ đô trong vòng 5 năm qua, đồng thời xây dựng khoảng 32.000 ngôi nhà mới ở khu vực nông thôn trong năm 2025.

Bài viết cũng đánh giá cao những bước tiến của Triều Tiên trong sản xuất lương thực ở nông thôn cũng như việc xây dựng các nhà máy công nghiệp, bệnh viện và cơ sở dịch vụ quy mô lớn trên khắp cả nước.

Triều Tiên được cho là đã gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi nền kinh tế sau khi đóng cửa biên giới trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này được nói là đang tăng trưởng tốt nhờ gia tăng xuất khẩu và hỗ trợ từ các nước như Nga.

Bắc Kinh đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Bình Nhưỡng từ khi Triều Tiên và Nga ký hiệp ước phòng thủ chung năm 2024, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, khoa học và công nghệ.

Chuyến thăm của ông Pak diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến công du mang tính bước ngoặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên tháng trước. Đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập trong năm nay và cũng là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên sau 7 năm.

Trong cuộc hội đàm, ông Tập khẳng định cam kết của Bắc Kinh đối với Triều Tiên là “không lay chuyển”. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường trao đổi ở mọi cấp trong các lĩnh vực như đối ngoại, thực thi pháp luật và quân sự.

Năm ngoái, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Bình Giang
Theo CGTN, SCMP
#Triều Tiên #Trung Quốc #Thủ tướng Triều Tiên

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