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Thế giới

Nhật Bản đặt trong tình trạng báo động cao khi siêu bão Bavi áp sát

Quỳnh Như

TPO - Bão Bavi với sức gió lên tới 162 km/h đang áp sát quần đảo Sakishima (Nhật Bản), khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng nghìn hộ dân mất điện.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Bavi dự kiến đi rất gần quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa vào sáng sớm thứ Bảy (11/7). Đây là chuỗi đảo nằm gần Đài Loan (Trung Quốc), trong đó đảo du lịch Ishigaki được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bão duy trì sức gió tối đa khoảng 162 km/h.

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Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão Bavi di chuyển trên Thái Bình Dương, ngày 9/7.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, người dân trên đảo Ishigaki đã khẩn trương gia cố nhà cửa bằng cách dán băng keo lên cửa kính, căng lưới chống gió và tích trữ nhu yếu phẩm.

Hoạt động giao thông hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Japan Airlines thông báo hủy hơn 100 chuyến bay trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, ảnh hưởng gần 20.000 hành khách. All Nippon Airways cũng hủy hơn 160 chuyến bay đến hết Chủ nhật, khiến khoảng 20.000 hành khách phải thay đổi kế hoạch. Đến 6 giờ sáng, gần 900 tòa nhà tại tỉnh Okinawa đã bị mất điện.

Tại Ishigaki, nhiều siêu thị ghi nhận tình trạng người dân đổ xô mua thực phẩm dự trữ, khiến các kệ mì ăn liền gần như trống trơn. Một số bãi biển, công viên ven biển và bến phà cũng đã tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn.

"Tôi nghe nói đây sẽ là một cơn bão rất lớn. Tôi vẫn lo không biết những gì chúng tôi chuẩn bị đã đủ hay chưa", ông Hiroshi Nomura, chủ một cửa hàng cho thuê xe đạp, chia sẻ khi đang gia cố cửa hàng.

Trong khi đó, cư dân địa phương Eiken Ishigaki cho biết đã mua nhiều thực phẩm để chuẩn bị cho khả năng mất điện và phải ở trong nhà nhiều ngày.

Nhiều du khách cũng bị mắc kẹt vì toàn bộ các tuyến phà trong khu vực đều bị hủy. Anh Kazuo Akaishi, 47 tuổi, đến từ tỉnh Ibaraki, cho biết buộc phải kéo dài kỳ nghỉ tại Ishigaki sau khi không thể di chuyển đến các đảo lân cận.

Đài Loan (Trung Quốc) khẩn cấp ứng phó

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền hòn đảo này đã đóng cửa thị trường tài chính trong ngày, đồng thời cho phần lớn khu vực phía bắc và phía đông nghỉ làm. Thành phố Đài Bắc triển khai các điểm phát bao cát để người dân gia cố nhà cửa.

Dù bão không đổ bộ trực tiếp, nhưng chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết hơn 1.000 người, chủ yếu ở các vùng núi ven biển phía đông, đã được sơ tán. Khoảng 29.000 quân nhân cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ.

Các hãng hàng không Đài Loan (Trung Quốc) đã hủy toàn bộ các chuyến bay trong ngày thứ Bảy tại sân bay quốc tế Đào Viên. Hãng hàng không Cathay Pacific Airways cũng hủy nhiều chuyến bay giữa Hồng Kông và Đài Loan, cũng như một số chuyến bay đến các thành phố ven biển phía đông Trung Quốc như Hàng Châu, Ninh Ba và Phúc Châu.

Theo dự báo, đến cuối ngày thứ Bảy, bão Bavi sẽ đổ bộ vào khu vực gần thành phố Ôn Châu, miền đông Trung Quốc, nơi có khoảng 10 triệu dân sinh sống.

Quỳnh Như
Reuters
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