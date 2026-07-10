Thêm nhiều căn cứ xác định có mộ liệt sĩ tập thể ở Câu Nhi

TPO - Từ những tấm không ảnh quân sự giải mật, lời kể của cựu chiến binh và kết quả khảo sát thực địa, một khu vực nghi có từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đang dần được định hình. Hơn nửa thế kỷ sau trận chiến khốc liệt năm 1972, hành trình đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương lại được tiếp nối.

Thêm căn cứ về mộ liệt sĩ tập thể

Sáng 10/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Dự hội thảo có đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu, thân nhân các liệt sĩ cùng nhiều nhà nghiên cứu lịch sử.

Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Trong không khí trang nghiêm, những nén hương tri ân được thắp lên như lời nhắc nhở về sự hy sinh của những người lính đã ngã xuống trên mảnh đất lửa Quảng Trị.

Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát và xác minh bước đầu, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu đặc biệt ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào rạng sáng 26/5/1972.

Từ nhiều nguồn tài liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, sơ đồ tác chiến, lời kể của các cựu chiến binh cùng kết quả khảo sát thực địa, các cơ quan chức năng bước đầu xác định tại đây có thể còn từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, thống nhất nhận định, xác định phạm vi và phương án tổ chức tìm kiếm trong thời gian tới.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, tại đây có thể còn từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu nhiều nguồn tư liệu khác nhau, từ nhật ký chiến đấu, bản đồ quân sự, dữ liệu tổn thất đến những ký ức còn lưu giữ trong tâm trí của các cựu chiến binh.

Đáng chú ý, việc đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay cho thấy, nhiều dấu hiệu trùng khớp với lời kể của nhân chứng và các dữ liệu đã được thu thập trước đó.

Chạy đua với thời gian

Những mảnh ghép lịch sử tưởng chừng đã bị thời gian phủ mờ đang dần được nối lại, mở ra thêm hy vọng về việc tìm thấy những người lính còn nằm lại trên chiến trường.

Từ các căn cứ lịch sử, khoa học và thực tiễn được đưa ra, hội thảo thống nhất tiếp tục mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4, đề nghị tỉnh Quảng Trị phải quyết liệt hơn nữa, “chạy đua với thời gian và thời tiết” để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Trung, ngay sau hội thảo cần tiếp tục bổ sung, hệ thống hóa các nguồn thông tin liên quan đến hoạt động chiến đấu của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện và các thiết bị dò tìm hiện đại để tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Quảng Trị đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Lê Văn Bảo cho biết, sau hội thảo, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch mở rộng tìm kiếm trên toàn bộ khu vực còn nghi ngờ có vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ.

“Đây không chỉ là hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là hành trình trả lại tên cho lịch sử, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên chiến trường Quảng Trị” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.