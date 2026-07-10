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Thế giới

Nga thu giữ loạt máy bay không người lái nghi tuồn vào từ Ukraine để tấn công sân bay quân sự

Minh Hạnh

TPO - Các sĩ quan an ninh Nga đã thu giữ 13 máy bay không người lái (UAV) trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), được cho là đã bị cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuồn vào nước này để tấn công một sân bay quân sự.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 10/7 cho biết, mục tiêu bị nhắm đến là một sân bay ở tỉnh Rostov (Nga).

Mỗi máy bay không người lái được thiết kế để mang theo một thiết bị nổ tự chế có sức công phá tương đương hơn 1 kg TNT, và được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu dựa trên trí tuệ nhân tạo để vượt qua các biện pháp tác chiến điện tử.

Người đàn ông được chiêu mộ để thực hiện vụ tấn công đã báo tin cho cơ quan an ninh Nga và hợp tác với cuộc điều tra. Nhờ đó, các sĩ quan an ninh Nga đã có thể dụ đơn vị đứng đằng sau cuộc tấn công bàn giao số máy bay không người lái nói trên.

Lực lượng Nga thu giữ các máy bay không người lái. (Nguồn: RT)

Bằng chứng tìm thấy trong quá trình phân tích các máy bay không người lái cho thấy, mô hình trí tuệ nhân tạo của chúng được lập trình tại Bảo tàng Hàng không Quốc gia Ukraine (thuộc sân bay Zhuliany ở Kiev), FSB cho biết.

Phía Ukraine hiếm khi bình luận về những cáo buộc của Nga liên quan đến các kế hoạch tấn công sâu bên trong lãnh thổ nước này.

Trước đó, hôm 9/7, FSB báo cáo đã ngăn chặn hai âm mưu ám sát riêng biệt nhằm vào các quan chức quân đội cấp cao. Một âm mưu trong số đó có thể liên quan đến một máy bay không người lái chuyên dụng mang theo bom.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái Ukraine #sân bay quân sự Nga #trí tuệ nhân tạo

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