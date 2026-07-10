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Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác cán bộ

Hòa Hội

TPO - Chiều 10/7, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Cùng đó, ông Phạm Văn Chuẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp (giữa), trao quyết định cho tân Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ định ông Bùi Thái Hùng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định anh Lê Hoàng Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, mong muốn, toàn thể các đồng chí lãnh đạo cần bám sát các quy chế, quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước hết, phải nắm chắc, đầy đủ các quy định, hạn chế tối đa sai sót. Đồng thời, cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp kỳ vọng, mỗi lãnh đạo ngành, đơn vị cần chủ động xây dựng định hướng, giải pháp lãnh đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Qua đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

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Ông Nguyễn Văn Mười trao quyết định chỉ định ông Bùi Thái Hùng và Lê Hoàng Quyết tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp.
Hòa Hội
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