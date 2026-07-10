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Vì sao dự án chống ngập ở Hà Nội vừa hoàn thành vẫn ngập cục bộ?

Phùng Linh

TPO - Ngày 10/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo về tình hình thoát nước sau trận mưa vào chiều tối hôm 9/7.

Chiều 9/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, khu vực trung tâm thành phố đã xuất hiện trận mưa lớn từ 40-80 mm. Lượng mưa đo được tại một số khu vực cụ thể gồm Yên Sở 84,4 mm, Việt Hưng 73,6 mm, Hoàng Mai 63,7 mm, Hai Bà Trưng 52,8 mm, Thanh Liệt 46,5 mm...

Trận mưa lớn diện rộng xảy ra đúng vào thời điểm người dân tan tầm đã khiến một số tuyến đường và khu vực trũng thấp xảy ra ngập cục bộ, giao thông gặp nhiều khó khăn.

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Cửa phai kết nối hồ điều hòa công viên Thống Nhất vận hành chậm khiến một số tuyến phố trung tâm ngập cục bộ sau trận mưa chiều 9/7.

Các điểm ngập úng xuất hiện tại một số vị trí trên địa bàn thành phố như Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu. Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là những khu vực này mới hoàn thành dự án chống ngập khẩn cấp cách đây khoảng một tháng nhưng vẫn xảy ra ngập sau trận mưa lớn.

Về vấn đề này, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội - đơn vị được giao quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố - cho biết khi mưa xảy ra, trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công vận hành mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất để đảm bảo thoát nước cho khu vực xung quanh (do dự án chống ngập khẩn cấp đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng).

Tuy nhiên, do công tác vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa công viên Thống Nhất chậm, chưa kịp thời đã gây ra hiện tượng ngập cục bộ nêu trên.

Báo cáo của trung tâm cho biết sau 30 phút khi cửa phai được mở thì các điểm úng ngập trên đã rút hết nước. Hệ thống thoát nước cục bộ sau khi được đầu tư, đưa vào vận hành cho thấy công tác tiêu thoát nước nhanh. Ngoại trừ sự cố đáng tiếc do thao tác vận hành cửa phai chậm kết nối hồ điều hòa công viên Thống Nhất, các điểm úng ngập khác trên địa bàn thành phố đều được kiểm soát tốt.

Trước sự việc trên, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố đã tổ chức họp kiểm điểm vào tối cùng ngày để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành hệ thống, quyết tâm không để xảy ra sự cố như vừa qua.

Phùng Linh
#Hà Nội #chống ngập #ngập cục bộ #dự án #hệ thống thoát nước #trận mưa #cửa phai

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