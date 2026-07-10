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Người lính

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone múa Lamvong cùng đồng bào biên giới

Ngọc Tú

TPO - Không chỉ là hoạt động đối ngoại quốc phòng, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III còn lan tỏa những giá trị nhân văn qua các hoạt động văn hóa thể thao, an sinh xã hội và giao lưu nhân dân.

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Ngày 10/7, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị﻿ Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Chương trình góp phần tăng cường hợp tác, củng cố tình đoàn kết đặc biệt và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định cùng phát triển. Trước đó, ngày 9/7, chương trình đã diễn ra tại tỉnh Bolykhamxay (Lào).
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Mở đầu chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng﻿, chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại Cửa khẩu Thanh Thủy.
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Trong không khí thắm tình hữu nghị, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460. Cây xanh được vun trồng không chỉ lưu dấu chuyến giao lưu mà còn gửi gắm niềm tin về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục đơm hoa, kết trái bền vững qua các thế hệ.
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Đoàn đại biểu sau đó đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Tại đây, hai Bộ trưởng ân cần thăm hỏi các em nhỏ là con nuôi của Đồn.
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Hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu theo dõi màn biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Các màn biểu diễn thể hiện tinh thần rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh, sức khỏe, kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
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Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã đến dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) với bản Xốp Tờng (xã Nặm On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay). Sau hơn 10 năm triển khai, việc kết nghĩa giữa hai bản đã phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành cầu nối bền chặt vun đắp tình đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. (Ảnh: Khánh Toàn).
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Trong ngày hội lớn, khu vực sân vận động và Nhà văn hóa thôn Thủy Phong được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, rộn ràng tiếng cười nói của bà con nhân dân. Những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc, những gian hàng trưng bày sản vật địa phương, tiếng cồng chiêng hòa cùng điệu múa Lamvong, điệu nhảy sạp đã tạo nên không gian lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa.
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Hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu đến tham dự các hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi cùng bà con nhân dân. Điểm dừng chân đầu tiên là khu vực sân chơi bi sắt.
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Trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo bà con, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng tham gia trò chơi ném còn - nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Nghệ An.
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Hai Bộ trưởng cùng nhân dân hai bản nắm tay múa Lamvong, nhảy sạp trong tiếng cồng chiêng đậm đà bản sắc văn hóa.
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Cũng tại Nhà văn hóa thôn Thủy Phong, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trao tặng đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới những con bò giống khỏe mạnh. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần hỗ trợ sinh kế mà còn tiếp thêm động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.
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Tiếp nối chuỗi hoạt động, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà (xã Kim Bảng) do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên giới, thể hiện sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục và chăm lo thế hệ tương lai.
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Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khánh Toàn).
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Chuỗi hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa quân đội hai nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới. (Ảnh: Khánh Toàn).
Ngọc Tú
#Nghệ An #biên giới #Quốc phòng #Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Lai Châu #Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới #Lào #cửa khẩu #văn hóa

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