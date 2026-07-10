Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone múa Lamvong cùng đồng bào biên giới

TPO - Không chỉ là hoạt động đối ngoại quốc phòng, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III còn lan tỏa những giá trị nhân văn qua các hoạt động văn hóa thể thao, an sinh xã hội và giao lưu nhân dân.
Đoàn đại biểu sau đó đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Tại đây, hai Bộ trưởng ân cần thăm hỏi các em nhỏ là con nuôi của Đồn.
Hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu theo dõi màn biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Các màn biểu diễn thể hiện tinh thần rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh, sức khỏe, kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Hai Bộ trưởng cùng nhân dân hai bản nắm tay múa Lamvong, nhảy sạp trong tiếng cồng chiêng đậm đà bản sắc văn hóa.