Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone múa Lamvong cùng đồng bào biên giới

TPO - Không chỉ là hoạt động đối ngoại quốc phòng, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III còn lan tỏa những giá trị nhân văn qua các hoạt động văn hóa thể thao, an sinh xã hội và giao lưu nhân dân.