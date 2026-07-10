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Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn trôi

Thanh Hiếu

TPO - Sau gần 24 tiếng tìm kiếm, khoảng 13h ngày 10/7, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu K tại khu vực suối Bản Là, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 1 km.

Chiều 10/7, UBND xã Phú Đình (Thái Nguyên) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 14h ngày 9/7, cháu H.K (SN 2014, trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình), trong lúc đi xem nước lũ đã trượt chân, rơi xuống khu vực ngập nước và bị cuốn trôi.

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Lực lượng chức năng tìm thi thể nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hơn 240 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 13h ngày 10/7, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu K tại khu vực suối Bản Là (xóm Hòa Bình, xã Bình Thành), cách nơi xảy ra sự việc khoảng 1 km.

Sau khi tìm thấy nạn nhân, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Thi thể nạn nhân #Nước cuốn trôi

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