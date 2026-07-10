Hà Nội rà soát các tiêu chí xã, phường

TPO - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng nêu rõ, hiện nay, thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí để đảm bảo việc sắp xếp phù hợp với chủ trương của Trung ương, phù hợp với các đặc thù của TP. Hà Nội.

Chiều 10/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý II năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Xuân Hải.



Tại họp báo, phóng viên báo Tiền Phong đặt câu hỏi về việc, thời gian tới, Hà Nội triển khai cụ thể hoá như thế nào về định hướng của Trung ương liên quan việc rà soát, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường chưa đạt tiêu chí, tiêu chuẩn sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Lưỡng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân.

Về việc rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn của xã, phường, ông Nguyễn Xuân Lưỡng cho biết, thành phố đã thực hiện việc rà soát, trình và phân loại đơn vị hành chính theo Nghị định 307 của Chính phủ.

“Trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính và đánh giá sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đang tiếp tục có những nghiên cứu để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, để tiếp tục tinh chỉnh, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa hiệu quả”, ông Nguyễn Xuân Lưỡng nói.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nêu rõ, hiện nay, thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí để đảm bảo việc sắp xếp xã, phường phù hợp với chủ trương của Trung ương, và phù hợp với các đặc thù của TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưỡng nêu, các phương án cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu phù hợp với định hướng chỉ đạo từ Trung ương.

Hiện, TP. Hà Nội có 126 xã, phường.