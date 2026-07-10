Trung Quốc lập kỳ tích mới trong cuộc đua tên lửa không gian

TPO - Trung Quốc vừa thu hồi thành công tầng đẩy tái sử dụng của tên lửa Trường Chinh 10B, trong chuyến bay đầu tiên diễn ra sáng 10/7.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thành công việc thu hồi tầng đẩy tên lửa quỹ đạo theo cách có kiểm soát. Với thành tựu này, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới làm được điều đó.

Khác với phương pháp mà hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk tiên phong, tên lửa Trung Quốc sử dụng hệ thống thu hồi trên biển bằng lưới đặc biệt – công nghệ lần đầu được áp dụng trên thế giới.

Khoảnh khắc tầng đẩy tên lửa Trường Chinh 10B đáp xuống biển. (Nguồn: China Military Bugle)

Tên lửa hạng trung cao 70m, đường kính 5m, được phóng từ cảng vũ trụ Văn Xương ở miền nam Trung Quốc lúc 12g15.

Theo đài CCTV, khoảng 6 phút sau khi tầng 1 và tầng 2 tách khỏi nhau, tầng đẩy thứ nhất đã hạ cánh thẳng đứng và được thu hồi bằng hệ thống lưới thu đặc biệt trên biển.

CCTV cho biết chuyến bay đầu tiên này đã chứng minh hiệu quả của thiết kế tái sử dụng tầng đẩy thứ nhất, tạo nên bước tiến sẽ giúp giảm đáng kể chi phí phóng.

Tên lửa Trường Chinh 10B gồm 2 tầng, trong đó tầng đẩy đầu tiên được trang bị 7 động cơ YF-100K chạy bằng nhiên liệu dầu hỏa và oxy lỏng. Tên lửa có khả năng đưa tối đa 16 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, chủ yếu được thiết kế cho nhiệm vụ vận chuyển.

Là chuyến bay quỹ đạo thử nghiệm đầu tiên của dòng tên lửa Trường Chinh 10, sự kiện sáng nay giúp kiểm chứng công nghệ then chốt cho phiên bản Trường Chinh 10 mạnh hơn, được thiết kế để đưa người lên Mặt trăng. Phiên bản này sẽ sử dụng 21 động cơ YF-100K khi cất cánh, để đưa các phi hành gia Trung Quốc cùng tàu đổ bộ Mặt trăng hướng tới vệ tinh tự nhiên của Trái đất trước năm 2030.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cũng đặt mục tiêu đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028 - lần đầu tiên kể từ khi chương trình Apollo kết thúc.

Tháng 2 năm nay, Trung Quốc sử dụng một phần của tên lửa Trường Chinh 10A – biến thể khác trong cùng dòng – để thực hiện thành công thử nghiệm hủy phóng trên không đối với tàu vũ trụ chở người Mộng Châu. Tầng thử nghiệm sau đó đáp xuống biển như dự kiến, làm gia tăng cơ hội thành công của nhiệm vụ sáng nay.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm công nghệ thu hồi tên lửa tái sử dụng – bước đi quan trọng nhằm giảm chi phí phóng, tăng năng lực đưa tải trọng lên quỹ đạo và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp vũ trụ nội địa.

Tháng 12/2025, hai mẫu tên lửa khác của Trung Quốc đã thử nghiệm hạ cánh thẳng đứng theo phong cách SpaceX bằng cánh lưới và chân đáp, nhưng đều thất bại. Tầng đẩy đầu tiên của tên lửa Chu Tước-3, do công ty tư nhân LandSpace phát triển với động cơ methane và oxy lỏng, đã rơi xuống gần khu vực thu hồi mục tiêu.

Tầng đẩy đầu tiên của tên lửa Trường Chinh 12A do nhà nước phát triển đã bị rơi giữa không trung, sau khi động cơ không thể khởi động lại trong giai đoạn giảm tốc cuối cùng trước khi đáp xuống.