Thúc đẩy xây dựng Khung chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IAEA

Việt Nam và IAEA sẽ phối hợp xây dựng Khung chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IAEA giai đoạn tiếp theo, hướng tới các chương trình hợp tác có tính ưu tiên, khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực. Thông tin tại buổi làm việc giữa Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh và bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Chiều 9/7, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Linh đã tiếp và làm việc với bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Buổi làm việc khẳng định quyết tâm của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, đồng thời thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình phục vụ phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và IAEA, các sáng kiến mới của IAEA cũng như những định hướng ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật thời gian tới.

Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh và bà Najat Mokhtar - Phó Tổng Giám đốc IAEA tại buổi tiếp đón.

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh khẳng định, Việt Nam luôn kiên định chủ trương phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế.

Cục trưởng khẳng định, IAEA luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chương trình điện hạt nhân, sự đồng hành của IAEA có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.

Trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, Cục trưởng đề nghị IAEA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực pháp quy; đào tạo chuyên gia, cán bộ kỹ thuật; hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm như Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân; đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y học hạt nhân, xạ trị proton, sản xuất dược chất phóng xạ và các công nghệ hạt nhân tiên tiến phục vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh tặng quà lưu niệm cho bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc IAEA.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn, phối hợp xây dựng Khung chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IAEA giai đoạn tiếp theo, hướng tới các chương trình hợp tác có tính ưu tiên, khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bà Najat Mokhtar khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nói chung và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân nói riêng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Bà cũng khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của Việt Nam vào sáng kiến của IAEA, tiêu biểu như ZODIAC, NUTEC Plastics, Atoms4Food, Rays of Hope và các chương trình hợp tác kỹ thuật và trao đổi về định hướng ưu tiên cho các hoạt động hợp tác kỹ thuật giữa IAEA và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời gian tới.