Cứu hộ gấu ngựa bị nuôi nhốt suốt 16 năm

TPO - Sau 16 năm bị nuôi nhốt trong một hộ dân tại Hà Nội, cá thể gấu ngựa cái gần 20 tuổi đã được lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan cứu hộ, đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) để chăm sóc, bảo vệ lâu dài.

Ngày 7/7, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á, Vườn Quốc gia Bạch Mã và chính quyền xã Phúc Thọ tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa do người dân tự nguyện chuyển giao.

Cá thể gấu ngựa cái mang tên Odyssey, gần 20 năm tuổi, bị nuôi nhốt từ năm 2010. Theo cơ quan chức năng, đây là kết quả của quá trình nhiều năm kiên trì vận động, đối thoại giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền và Tổ chức Động vật Châu Á nhằm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trên địa bàn.

Cá thể gấu ngựa Odyssey bị nuôi nhốt 16 năm tại một gia đình ở Hà Nội.

Trước khi vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, gấu Odyssey được gây mê và đưa vào lồng chuyên dụng để bảo đảm an toàn. Qua đánh giá ban đầu, cá thể này có thể trạng khá gầy, nặng khoảng 80-90kg. Sau khi tiếp nhận, đội ngũ thú y tiến hành khám sức khỏe tổng quát, điều trị, dự kiến theo dõi trong khu cách ly tối thiểu 30 ngày trước khi hòa nhập với môi trường sống bán tự nhiên.

Vận chuyển gấu Odyssey về Vườn Quốc gia Bạch Mã ở Huế để theo dõi, chăm sóc, bảo vệ trong môi trường bán tự nhiên.

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, tính từ đầu chương trình chuyển giao gấu đến nay, đơn vị đã phối hợp cứu hộ và đưa 30 cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, trong đó riêng đợt này là cá thể thứ 11 được chuyển về cơ sở cứu hộ tại Bạch Mã.

Dù vẫn là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt nhiều nhất cả nước, Hà Nội cũng là một trong những nơi đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác vận động chuyển giao gấu.

Trong 7 năm gần đây, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Tổ chức Động vật Châu Á đã phối hợp chuyển giao thành công 42 cá thể gấu từ các hộ dân về các trung tâm cứu hộ. Còn theo số liệu của cơ quan kiểm lâm, hiện cả nước vẫn còn khoảng 135 cá thể gấu bị nuôi nhốt.