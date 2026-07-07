Chính phủ 'giao việc' cho Viện Năng lượng nguyên tử

TPO - Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (1976–2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giao Viện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về hạt nhân.

Ngày 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976–2026).

Trước đó, ngày 26 tháng 4 năm 1976, Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt) – tiền thân của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam – trực thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành năng lượng nguyên tử nước nhà.

Viện được thành lập với sứ mệnh nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống của nhân dân.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện trở thành tổ chức khoa học và công nghệ hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Viện là việc khôi phục, nâng cấp và vận hành an toàn, hiệu quả Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt năm 1984.

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - thành tựu nổi bật của ngành Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Trong hơn bốn thập kỷ qua, công trình khoa học đặc biệt này đã trở thành trung tâm nghiên cứu hạt nhân quan trọng nhất của đất nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, phân tích kích hoạt neutron, nghiên cứu vật liệu và đặc biệt là sản xuất các đồng vị phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ tự hào về dấu mốc lịch sử năm 1984, khi các nhà khoa học Việt Nam cùng với các chuyên gia Liên Xô với tinh thần tự lực và khát vọng cháy bỏng đã khôi phục, nâng công suất và vận hành thành công Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

Lãnh đạo Chính phủ chia sẻ, từ nền tảng nền móng vững chắc này, Viện đã không ngừng phát triển, xây dựng một hệ thống các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, đạt được những thành tựu đáng được ghi nhận trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hạt nhân và kỹ thuật bức xạ hiện đại.

Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta đã xác định năng lượng hạt nhân giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược này, Chính phủ đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ, trong đó có công tác chuẩn bị triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại TP. Đồng Nai. Đây là những dự án rất lớn và quan trọng của quốc gia, đòi hỏi các cơ quan liên quan, trong đó có Viện phải tập trung nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại chuyến thăm và làm việc với Viện tháng 9/2025 cũng như Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Viện khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trở thành một tổ chức dẫn dắt, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ giao Viện chủ động đào tạo, bồi dưỡng, duy trì, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hạt nhân đầu ngành, thu hút, hợp tác hiệu quả với chuyên gia quốc tế.

Ngoài ra, Viện cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống và chủ động hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng, khai thác hiệu quả các dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương để nâng cao toàn diện tiềm lực KH&CN hạt nhân quốc gia.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với truyền thống 50 năm vẻ vang và đội ngũ cán bộ giàu tâm huyết, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.