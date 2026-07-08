Người dân giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên

TPO - 2 cá thể động vật hoang dã thuộc diện nguy cấp quý hiếm gồm khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn vừa được người dân ở xã Vĩnh Tường (Nghệ An) phát hiện và giao nộp lại cho cơ quan chuyên môn trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 8/7, ông Đào Anh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường (tỉnh Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn vừa tự nguyện giao nộp 2 cá thể động vật hoang dã thuộc diện nguy cấp quý hiếm gồm một con khỉ đuôi lợn và một con khỉ mặt đỏ cho chính quyền địa phương.

Người dân giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc diện nguy cấp, quý hiếm cho xã Vĩnh Tường.

Cụ thể, trước đó người dân ở xã Vĩnh Tường phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ dính bẫy trong rừng và bị thương. Người dân sau đó đã giải cứu khỉ và đưa về nhà chăm sóc, giúp hồi phục vết thương.

Một cá thể khỉ đuôi lợn cũng được người dân trên địa bàn phát hiện khi liên tục vào khu dân cư quấy phá. Cá thể khỉ này sau đó được người dân bắt và giao nộp lại cho chính quyền địa phương.

“Con khỉ này thường sống ở khu vực lèn đá gần ngôi đền trên địa bàn. Thời gian gần đây, con khỉ thường vào vườn, nhà dân quấy phá”, ông Đào Anh Tân nói.

2 cá thể khỉ được người dân phát hiện trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã từ người dân, UBND xã Vĩnh Tường đã phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm tiến hành bàn giao cho cơ sở bảo tồn động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc trước khi tái thả về tự nhiên.

Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường cho biết thêm, thời gian qua, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã. Việc làm của 2 công dân trên địa bàn hôm nay là một nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

2 cá thể khỉ được bàn giao cho cơ sở bảo tồn động vật hoang dã chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Địa phương cũng đã kịp thời biểu dương hành động đẹp của các công dân, góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn các loài động vật quý hiếm.