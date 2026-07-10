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Transerco phấn đấu chuyển đổi xanh đạt hơn 51% đội xe buýt trong năm 2026

Phùng Linh

Đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đưa xe buýt điện vào vận hành, phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh đạt hơn 51% ngay trong năm nay.

Theo báo cáo từ Transerco, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, toàn đơn vị đã hoàn thành chuyển đổi 281 xe buýt điện cho 17 tuyến trên địa bàn thành phố.

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Transerco đẩy nhanh tiến độ đưa xe buýt điện vào khai thác, phấn đấu đạt tỷ lệ chuyển đổi phương tiện xanh hơn 51% trong năm 2026.

Trên cơ sở văn bản chấp thuận của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, trong nửa cuối năm 2026, Transerco cùng các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục triển khai thay thế xe buýt điện cho 26 tuyến và nhánh tuyến. Dự kiến có khoảng 320 phương tiện xe buýt điện các loại được đưa vào khai thác mới, nâng tỷ lệ phương tiện được chuyển đổi xanh của Tổng Công ty đạt trên 51% đến hết năm 2026. Đơn vị đang hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ Kế hoạch chuyển đổi trước thời hạn đề ra trong điều kiện cho phép.

Để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, Transerco đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy trình quản lý vận hành dành riêng cho xe buýt điện. Đồng thời, doanh nghiệp tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng trạm sạc tại các depot (bến bãi tập kết) trực thuộc trên cơ sở thực tế khai thác.

Đại diện lãnh đạo Transerco nhìn nhận, trong nửa đầu năm 2026, hoạt động vận tải hành khách công cộng gặp nhiều áp lực do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, mật độ thi công các công trình dày đặc và tình trạng thiếu hụt lao động lái xe. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ của tổng công ty vẫn được duy trì ổn định.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Transerco đã vận hành tổng cộng 1.558.576 lượt xe, đạt 93,5% kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng hành khách vận chuyển ghi nhận mức tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai tuyến buýt kết nối sân bay (tuyến số 68 và 86) đạt 86,7% kế hoạch; tuyến buýt du lịch hai tầng City tour thực hiện hơn 5.085 lượt xe, phục vụ 109.154 lượt hành khách, giúp doanh thu tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với sản lượng, công tác quản lý chất lượng cũng được siết chặt. Trong 6 tháng, Trung tâm quản lý chất lượng dịch vụ đã kiểm tra hơn 46.200 lượt xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giúp tỷ lệ lỗi vi phạm giảm gần 40% so với cùng kỳ. Hệ thống chăm sóc khách hàng cũng tiếp nhận xử lý hơn 55.740 thông tin phản hồi, ghi nhận 533 thông tin khen ngợi từ người dân và giảm 38% số vụ việc phản ánh tiêu cực về chất lượng phục vụ.

Từ nay đến cuối năm, Transerco tiếp tục bám sát Chương trình 02 của Đảng ủy Tổng Công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Doanh nghiệp đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm với mức tăng trưởng 12% theo chỉ đạo của thành phố.

Phùng Linh
#xe buýt điện #chuyển đổi xanh #Transerco #giao thông Hà Nội #bền vững

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