Hà Nội: Khởi công dự án nhà ở xã hội với 4.700 căn hộ

TPO - Dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi vừa được khởi công có quy mô 13,5 ha.

Sáng 10/7, Công ty cổ phần Him Lam tổ chức Lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phố Hội Xá, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi - Ảnh: Thuỳ Linh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, sự kiện này không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án quy mô lớn, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu an sinh nhà ở cho nhân dân.

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi được triển khai trên quỹ đất rộng khoảng 13,5 ha. Theo kế hoạch, khi hoàn thành vào năm 2030, dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 1.000 căn hộ nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho khoảng 12.500 cư dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đánh giá đây là dự án trọng điểm, đóng góp đáng kể vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của thủ đô. Đồng thời, thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung bố trí đầy đủ nguồn lực, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật cũng như an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi.

Thông tin về việc triển khai dự án, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt Công ty cổ phần Him Lam cho biết, doanh nghiệp đã đề xuất và được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Trước đó, tại Hà Nội, đơn vị cũng đang triển khai dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh với quy mô khoảng 2.000 căn hộ.

Đối với dự án Him Lam Phúc Lợi, phía chủ đầu tư cam kết chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính và con người để triển khai nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bảo đảm chất lượng nhà ở xã hội tương đương với nhà ở thương mại cả về kỹ thuật, thẩm mỹ lẫn các tiện ích đô thị đi kèm.

Sự kiện khởi công dự án diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ. Thành phố đã ban hành kế hoạch với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn hộ giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời xác định tổng nhu cầu nhà ở xã hội toàn thành phố trong giai đoạn này là khoảng 300.000 căn. Tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội có 116 dự án nhà ở xã hội với khoảng 101.300 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong quá trình triển khai.