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Địa ốc

Cận cảnh dự án 900 căn nhà ở xã hội 'xây mãi chưa xong'

Phạm Trường

TPO - Được kỳ vọng cung cấp khoảng 900 căn hộ cho người thu nhập thấp, thế nhưng sau hơn 10 năm, dự án nhà ở xã hội AMC I tại Thanh Hóa vẫn “dậm chân tại chỗ”, chỉ có phần móng dang dở trong bãi đất trống cỏ cây um tùm.

Clip: Cận cảnh dự án Nhà ở xã hội xây mãi không xong.
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Năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa﻿ chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội AMC I tại phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Quảng Phú), do Công ty CP Phát triển AMC Toàn Cầu làm chủ đầu tư.
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Theo quy hoạch, dự án gồm 3 tòa chung cư cao 15 tầng với khoảng 900 căn hộ trên diện tích hơn 22.300m2, 2 mặt tiền đường tránh Quốc lộ 1A và Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Trong đó, gần 11.500m2 dành xây dựng nhà ở xã hội, hơn 7.400m2 đất cây xanh và khoảng 3.400m2 đất giao thông. Tổng mức đầu tư gần 527 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng.
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Tuy nhiên, đến tháng 8/2020, do dự án chậm triển khai, UBND tỉnh tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện và giao đất cho chủ đầu tư. Theo quyết định, dự án phải hoàn thành trong vòng 30 tháng, từ tháng 8/2020 đến 2/2023.
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Đầu năm 2021, chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án, cam kết triển khai khu nhà ở xã hội và công viên cây xanh trong giai đoạn đầu, sau đó thực hiện các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, tháng 4/2022, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện dự án thi công không đúng giấy phép xây dựng.
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Cụ thể, tại tòa nhà số 1, chủ đầu tư đã thi công tầng hầm bằng bê tông cốt thép với chiều cao từ 3,3-4m, diện tích xây dựng khoảng 3.385m2. Trong khi đó, giấy phép xây dựng không cho phép xây tầng hầm và diện tích xây dựng được cấp chỉ khoảng 1.485m2 mỗi tòa.
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Sở Xây dựng sau đó đề nghị UBND TP Thanh Hóa (cũ) xử lý vi phạm, buộc dừng thi công. Doanh nghiệp sau đó được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trong thời hạn 90 ngày, nếu không sẽ phải tháo dỡ phần công trình vi phạm. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án rơi vào tình trạng đình trệ﻿ kéo dài.
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Sắt thép, vật liệu xây dựng trong phạm vi dự án chất đống, phơi mưa, phơi nắng, có dấu hiệu hoen gỉ. Bên trong có một số lán dựng tạm, có công nhân trông coi.
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Quanh khu dự án được quây kín tôn.
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Cấu kiện cũng chất đống.
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Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, đơn vị này đang lên kế hoạch phối hợp các sở, ngành liên quan và làm việc với chủ đầu tư để tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng hồi cuối tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đánh giá những tồn tại, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai dự án.
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Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội với 4.534 căn hộ, tỉ lệ lấp đầy gần 100%. Hiện có 12 dự án khác đang thi công với tổng quy mô hơn 12.100 căn, trong đó bốn dự án đã đủ điều kiện mở bán. Tuy nhiên, giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa dự kiến cần bổ sung thêm khoảng 20.400 căn nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu, riêng khu vực TP Thanh Hóa cũ cần hơn 12.800 căn.
Phạm Trường
#nhà xã hội #Thanh Hóa #dự án chậm tiến độ #công trình xây dựng #quy hoạch đô thị #vật liệu xây dựng #đầu tư

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