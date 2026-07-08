Cận cảnh dự án 900 căn nhà ở xã hội 'xây mãi chưa xong'

TPO - Được kỳ vọng cung cấp khoảng 900 căn hộ cho người thu nhập thấp, thế nhưng sau hơn 10 năm, dự án nhà ở xã hội AMC I tại Thanh Hóa vẫn “dậm chân tại chỗ”, chỉ có phần móng dang dở trong bãi đất trống cỏ cây um tùm.