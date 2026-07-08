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Địa ốc

Novaland và nhà thầu Đài Loan bắt tay tại đại đô thị Aqua City

P.V

Vừa qua, Novaland cùng Công ty TNHH Xây dựng Ho Team (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức Lễ khởi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng đầu tiên tại phân khu Phoenix South thuộc Đảo Phượng Hoàng, Aqua City.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lộ trình tăng tốc hoàn thiện đại đô thị mà còn đánh dấu bước mở rộng hợp tác các Dự án của Novaland với các đối tác nhà thầu quốc tế uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công gói thầu xây dựng 346 căn nhà ở thấp tầng đầu tiên tại phân khu Phoenix South

Được biết, Ho Team là doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm và đã tham gia triển khai hơn 300 dự án và 1.000 nhà xưởng. Với kinh nghiệm thực tiễn tại thị trường Việt Nam cùng năng lực tư vấn, thiết kế kiến trúc, quản lý dự án, thi công xây dựng và năng lực tài chính vững mạnh, Ho Team được kỳ vọng sẽ góp thêm nguồn lực cho quá trình hoàn thiện các gói thầu lớn tại Aqua City.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, Chủ tịch HĐQT Ho Team từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong mạng lưới doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc). Sự đồng hành của Ho Team vì vậy không chỉ bổ sung thêm năng lực thi công cho dự án, mà còn mở ra cơ hội kết nối Dự án Aqua City với nhiều doanh nghiệp, nhà thầu, nhà cung cấp và khách hàng Đài Loan đang quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Giản Trí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ho Team, khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình để đưa gói thầu tại Aqua City về đích trong vòng 9 tháng.

“Ho Team tự hào là đối tác đồng hành cùng Novaland tại Aqua City. Đây không chỉ là một gói thầu quan trọng, mà còn là bước khởi đầu cho chặng đường hợp tác dài hạn giữa Novaland và Ho Team, cũng như đối tác nhà thầu quốc tế. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị và kế hoạch thi công để triển khai đồng bộ các hạng mục, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn”, ông Giản Trí Minh nhấn mạnh.

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Ông Giản Trí Minh – Chủ tịch HĐQT Ho Team cam kết huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo hoàn thiện các công trình nhà ở và bàn giao cho chủ đầu tư trong vòng 9 tháng

Ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết Aqua City được tập đoàn dành nhiều tâm huyết đầu tư và phát triển với định hướng trở thành đại đô thị sinh thái ven sông đáng sống, điểm đến vui chơi, giải trí hàng đầu khu vực và là đô thị tiêu biểu trong chiến lược phát triển đô thị hiện đại của thành phố Đồng Nai.

Trên quy mô 1.000 ha, Aqua City dành hơn 70% diện tích cho không gian xanh, hạ tầng giao thông và hệ tiện ích nội khu đồng bộ. Khi hoàn thiện, đô thị dự kiến sẽ là nơi an cư và làm việc của hơn 60.000 cư dân, đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư và chuyên gia từ TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, Đảo Phượng Hoàng là một trong những phân khu sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất của Aqua City.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu Ho Team, cùng tinh thần quyết tâm ngay từ ngày khởi công hôm nay, 346 căn nhà ở thấp tầng tại Phoenix South sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, từng bước hiện thực hóa không gian sống đẳng cấp mà Aqua City cam kết mang đến cho cư dân”, ông Cao Trần Duy Nam chia sẻ.

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Phối cảnh đô thị Đảo Phượng Hoàng tại Aqua City

Tham dự sự kiện, ông Hàn Quốc Diệu, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, đánh giá cao quy hoạch và định hướng phát triển của Aqua City.

“Tôi ấn tượng với quy mô, quy hoạch bài bản cùng không gian sinh thái của Aqua City. Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang phát triển mạnh, dự án có nhiều tiềm năng trở thành lựa chọn an cư, kinh doanh hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đài Loan đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam”, ông Hoàng Quốc Diệu chia sẻ.

Không chỉ riêng Phoenix South, nhiều phân khu khác của Aqua City như River Park 1–2, Ever Green 2–3, Sun Harbor 1–3 và các khu vực thuộc Đảo Phượng Hoàng cũng đang được triển khai đồng loạt. Trên toàn công trường, khoảng 4.000 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân đang làm việc liên tục tại nhiều mũi thi công, từ hạ tầng giao thông, cảnh quan, hệ thống tiện ích đến các khu nhà ở.

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Không khí thi công nhộn nhịp tại Đảo Phượng Hoàng, Aqua City

Song song với hoạt động thi công, Aqua City cũng đang từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị. Chủ đầu tư cho biết đến nay đã bàn giao hơn 1.200 căn nhà phố và biệt thự cho khách hàng, nhiều cư dân đã chuyển về sinh sống.

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực phía Đông TP.HCM tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, cùng việc đồng loạt tăng tốc thi công trên toàn dự án, Aqua City đang từng bước hiện thực hóa diện mạo của một đại đô thị sinh thái quy mô lớn, sẵn sàng đón làn sóng cư dân và nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

P.V
#Novaland #Aqua City #Ho Team #đô thị sinh thái #nhà thầu quốc tế #phát triển đô thị #đồng Nai

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