Môi giới ‘chật vật’ trước làn sóng doanh nghiệp địa ốc giải thể

TPO - Hàng nghìn doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự. Từng tất bật gọi điện tìm khách, khoe doanh số và chốt giao dịch, nhiều môi giới nay rơi vào cảnh thất nghiệp, chuyển nghề mưu sinh khi thanh khoản thị trường lao dốc.

Gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, số doanh nghiệp bất động sản rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng mạnh.

Gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản giải thể 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm có 1.463 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 120,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất trong các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp bất động sản.

Không chỉ vậy, số doanh nghiệp địa ốc quay trở lại hoạt động cũng giảm hơn 12%, còn khoảng 2.400 đơn vị. Diễn biến này phản ánh những khó khăn kéo dài của thị trường khi sức mua suy giảm, giao dịch chững lại và tâm lý người mua ngày càng thận trọng.

Làn sóng doanh nghiệp giải thể kéo theo hàng loạt nhân sự môi giới nhà đất mất việc hoặc buộc phải chuyển nghề để duy trì thu nhập.

Chị Nguyễn Lan (28 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, doanh nghiệp bất động sản nơi chị làm việc bất ngờ thông báo giải thể vào tháng 5.

Sau khi nghỉ việc, chị liên tục tìm kiếm cơ hội ở các sàn giao dịch khác nhưng không dễ dàng. "Thị trường giao dịch rất chậm nên hầu hết doanh nghiệp đều thu hẹp quy mô, không còn nhu cầu tuyển thêm nhân viên môi giới. Tôi đã gửi hồ sơ nhiều nơi nhưng chưa có kết quả", chị Lan chia sẻ.

Từ khoe doanh số đến 'chật vật' tìm việc

Anh Vũ Sơn, môi giới từng làm việc tại một sàn giao dịch ở Hà Nội cho biết, năm ngoái không khí bán hàng hoàn toàn khác. Suốt ngày anh em ngồi tele-sale, gọi điện bám từng khách hàng, liên tục đăng bài khoe booking, khoe thành tích chốt căn. Văn phòng lúc nào cũng đông người, không khí rất sôi động. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm, doanh nghiệp nơi anh làm việc phải giải thể vì thiếu nguồn hàng, giao dịch quá ít, không đủ kinh phí để duy trì hoạt động.

Môi giới bất động sản gặp khó trong bối cảnh doanh nghiệp địa ốc giải thể tăng mạnh. Ảnh minh hoạ.

"Giờ nhiều đồng nghiệp mỗi người một ngả. Có người chuyển sang làm bảo hiểm, bán ô tô, có người về quê... Bản thân tôi hiện tranh thủ chạy xe công nghệ để có thu nhập trang trải cuộc sống trong lúc chờ thị trường hồi phục", anh Sơn chia sẻ.

Theo anh Sơn, khi thị trường trầm lắng, nghề môi giới gần như không còn khoản thu nhập cố định bởi phần lớn chỉ sống bằng hoa hồng.

May mắn hơn, anh Nguyễn Bắc (Đại Thanh, Hà Nội), có khoảng 3 năm kinh nghiệm trong nghề, cho biết doanh nghiệp nơi anh làm việc vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay là lượng giao dịch quá thấp.

"Từ đầu năm đến nay tôi chưa phát sinh giao dịch nào. Khách hàng hỏi nhiều nhưng chủ yếu để tham khảo giá hoặc nghe ngóng thị trường, rất ít người xuống tiền", anh nói.

Theo anh Bắc, nhiều chủ đầu tư vẫn triển khai bán hàng nhưng tốc độ hấp thụ thấp hơn hẳn giai đoạn trước. Trong khi đó, số lượng môi giới ngày càng đông, khiến mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt.

Diễn biến khó khăn của đội ngũ môi giới phản ánh đúng bức tranh thanh khoản của thị trường bất động sản.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước trong tháng 5 giảm khoảng 5% so với tháng trước.

Khảo sát của đơn vị này cũng cho thấy chỉ khoảng 36% người được hỏi cho biết vẫn có nhu cầu mua bất động sản, giảm mạnh so với mức 55% của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 17% người tham gia khảo sát dự định mua bất động sản trong vòng 6 tháng tới. Phần lớn trong số họ cho biết, sẽ tiếp tục chờ thêm ít nhất một năm để theo dõi diễn biến thị trường trước khi đưa ra quyết định.

Dưới góc độ doanh nghiệp, chia sẻ tại phiên họp cổ đông cuối tháng 5, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Land cho biết, công ty phải đẩy mạnh tái cấu trúc trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Theo ông Vũ, giai đoạn trước, nguồn cung trên thị trường còn nhỏ giọt, nhiều người thậm chí “không cần quảng cáo” vẫn bán được hàng. Tuy nhiên hiện nay, thị trường đã hoàn toàn khác khi nguồn cung ngày càng lớn, người mua có xu hướng thắt chặt chi tiêu, khiến việc bán hàng trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, các chủ đầu tư khi mở bán đều yêu cầu nhà phân phối phải đặt cọc để giữ quỹ căn. Điều này khiến áp lực vốn gia tăng, trong khi biên lợi nhuận của mảng môi giới truyền thống ngày càng bị thu hẹp...