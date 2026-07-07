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Tổ chức công năng linh hoạt trong nhà phố diện tích 4x15

Thúy Hiền

TPO - Thay vì bắt đầu bằng những câu hỏi về diện tích, công năng hay ngân sách đầu tư, nhóm thiết kế suy nghĩ về cách làm thế nào để một gia đình bốn người có thể sống cùng nhau trong nhiều năm mà vẫn duy trì được những khoảng riêng cần thiết cho mỗi thành viên?

Ngôi nhà được xây dựng trên một lô đất tái định cư chỉ rộng 4 mét và dài 15 mét tại Huế. Bên cạnh chiều ngang hạn chế, công trình còn đối mặt với nhiều ràng buộc về chiều cao xây dựng, hướng Tây nhiều nắng nóng và nguy cơ ngập lụt theo mùa.

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Thay vì tìm cách tạo ra nhiều diện tích hơn, dự án tập trung vào việc tổ chức lại đời sống gia đình. Các không gian sinh hoạt chung được đưa lên tầng giữa của ngôi nhà. Từ đó, công trình được hình thành như ba lớp không gian theo chiều đứng: phía dưới là thế giới của những đứa trẻ, ở giữa là trái tim của gia đình và phía trên cùng là nơi trú ẩn yên tĩnh dành cho cha mẹ.

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Mỗi thành viên đều có không gian riêng của mình, nhưng không bị tách rời khỏi những người còn lại. Những cuộc gặp gỡ hàng ngày vẫn diễn ra tự nhiên quanh bàn ăn, phòng khách hay những khoảng đệm nhỏ giữa các tầng.

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Bên cạnh câu chuyện về gia đình, công trình cũng là một phản ứng với khí hậu miền Trung. Hệ vỏ hai lớp kết hợp cây xanh, khoảng đệm và thông gió tự nhiên giúp giảm bức xạ nhiệt hướng Tây, đồng thời tạo ra những không gian chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà.

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Đối với nhóm thiết kế, công trình không phải là câu chuyện về một mặt tiền hay một hình thức kiến trúc cụ thể. Đó là câu chuyện về cách một ngôi nhà có thể tạo ra những khoảng cách vừa đủ để con người được là chính mình, đồng thời vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau dưới cùng một mái nhà.

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Thúy Hiền
DUHA Architects
#nhà phố #thiết kế nội thất #Huế #công năng linh hoạt #gia đình #kiến trúc sáng tạo #nhà ở nhỏ

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