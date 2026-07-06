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Địa ốc

Bộ sưu tập di sản biển Đảo Ngọc chinh phục giới đầu tư tinh hoa

P.V

Tọa lạc sát vịnh biển Nam Chơn biệt lập dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan” Hải Vân, Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) nắm quỹ đất khan hiếm và không thể tái tạo. Vượt lên trên các quy luật cung cầu hay chu kỳ ngắn hạn thông thường, các biệt thự, tư dinh tại đây được giới đầu tư sành sỏi săn đón như một kiệt tác di sản biển độc bản, mang giá trị truyền đời.

Địa thế độc bản phá vỡ mọi quy luật định giá thông thường

Sở hữu địa thế sát vịnh biệt lập, Đảo Ngọc tự thiết lập một “rào chắn tự nhiên” kiên cố, bảo vệ giá trị tài sản khỏi mọi biến động của chu kỳ kinh tế và thị trường bất động sản. Chính giá trị độc tôn này đã giúp Đảo Ngọc nhanh chóng thuyết phục những bộ óc kinh doanh nhạy bén nhất.

Chị Đặng Thị Diễm Thu, một doanh nhân tại Đà Nẵng, chia sẻ sau nhiều năm đi khắp các châu lục, chiêm ngưỡng và trải nghiệm những đô thị vịnh biển sầm uất toàn cầu, chị vẫn bị chinh phục hoàn toàn bởi địa thế độc nhất của Đảo Ngọc.

“Tôi từng nghĩ những vịnh biển xa hoa ở nước ngoài đã là đỉnh cao, nhưng khi đứng trước Vinhomes Hải Vân Bay, tôi nhận ra không đâu đẹp bằng quê hương mình. Sáng đi tham quan dự án, chiều tôi đã quyết định chốt căn ngay mà gần như không phải đắn đo suy nghĩ”, chị Thu hào hứng chia sẻ.

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Chị Diễm Thu khẳng định Đảo Ngọc có vị thế và tiềm năng không thua kém các vịnh biển hàng đầu thế giới

Góc nhìn của chị Thu trùng khớp hoàn toàn với quy luật định giá bất động sản vịnh biển trên thế giới. Sở hữu một tư dinh sát vịnh giờ đây không còn dừng lại ở việc mua một ngôi nhà để nghỉ dưỡng hay kinh doanh thông thường, mà là giành quyền làm chủ một tọa độ hữu hạn - nơi biên độ tăng trưởng tỷ lệ thuận với độ khan hiếm.

Địa thế độc nhất của Đảo Ngọc, ở một khía cạnh khác, đang kích hoạt một làn sóng chuyển dịch dòng vốn rõ nét của giới nhà giàu Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Thay vì chôn vốn vào đất nền vùng ven hay nhà phố truyền thống mang tính đầu cơ thụ động, họ đang chủ động chuyển dịch dòng tiền đến những bất động sản có giá trị sử dụng thực và tiềm năng vững chắc.

“Sau khi đến xem dự án và tận mắt chứng kiến cảnh quan, mẹ tôi đã quyết định sẽ bán đất ở quê để sở hữu một sản phẩm tại Đảo Ngọc. Hai mẹ con dự định dọn về đây ở hẳn, vừa tận dụng không gian wellness retreat để an cư, vừa tự khai thác vận hành kinh doanh”, chị Nguyễn Thị Thúy, một tân chủ nhân của Đảo Ngọc, cho biết.

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Chị Nguyễn Thị Thuý và mẹ đặt niềm tin vào tương lai thịnh vượng tại Đảo Ngọc

Ưu đãi 1% cho căn thứ 2 tiếp thêm động lực mở rộng danh mục tài sản

Bên cạnh tính khan hiếm, một bất động sản chỉ được xếp vào danh mục “bộ sưu tập di sản” khi sở hữu khả năng bảo toàn giá trị vĩnh cửu. Đảo Ngọc đáp ứng trọn vẹn tiêu chí khắt khe này vì hoàn toàn tách biệt khỏi các áp lực lướt sóng ngắn hạn. Theo thời gian, đây sẽ là tài sản truyền đời danh giá, một lớp tài sản mà trong tương lai, dù có tiền cũng không thể mua lại được.

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Những tuyến phố tấp nập du khách sẽ tạo dòng tiền lớn cho các mô hình kinh doanh tại Đảo Ngọc

Dưới góc nhìn của một người làm kinh doanh lâu năm, chị Diễm Thu khẳng định sự phồn thịnh mà Đảo Ngọc mang lại có tính bền vững dài hạn.

Chị phân tích, với hệ sinh thái hạ tầng đẳng cấp, như VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay, cùng trợ lực từ cảng Liên Chiểu và Khu thương mại tự do kế bên, dòng chuyên gia và nguồn khách du lịch quốc tế cao cấp đổ về Đảo Ngọc chắc chắn sẽ rất lớn. Vì thế, Đảo Ngọc không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là một “cỗ máy sinh lời” vững chắc qua nhiều thế hệ.

“Tôi đánh giá rất cao các giải pháp tài chính và chính sách ưu đãi hiện tại từ chủ đầu tư. Đây thực sự là một bài toán kinh tế tối ưu. Bản thân tôi đã quyết định tận dụng đòn bẩy từ gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng để linh hoạt dòng tiền, và hiện đang hoàn tất các thủ tục để mở rộng danh mục tài sản với sản phẩm thứ hai tại đây với mức ưu đãi 1%”, chị Diễm Thu tiết lộ.

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VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay dự kiến sẽ đón hàng triệu khách du lịch mỗi năm bằng nhiều trải nghiệm hấp dẫn

Từ góc độ thị trường, anh Hiểu Minh, đại diện sàn giao dịch nhà Kim Cương, đánh giá với những nhà đầu tư tích sản hay những gia đình muốn tạo lập một cặp tài sản giá trị cho cả cha mẹ và con cái, ưu đãi 1% này (áp dụng đến 31/7/2026) mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, đủ để chủ nhà thảnh thơi chi trả cho phần hoàn thiện nội thất hoặc làm quỹ lưu động kinh doanh.

“Con số biết nói này khiến khách hàng nhận ra chờ đợi lúc này chính là bỏ lỡ dòng tiền. Kết quả là tỷ lệ chuyển đổi, chốt cọc sản phẩm thứ hai từ nhóm khách hàng cũ tại sàn tăng lên đột biến sau khi chính sách được công bố”, anh Minh nói thêm.

Chính sách ưu đãi cho quỹ căn hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc
- Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, khóa trần lãi suất 9%/năm 24 tháng tiếp theo
- Ưu đãi thanh toán sớm 15%
- Cam kết thuê lên đến 21% trong 3 năm
- Ưu đãi Early Bird:
+ Ưu đãi 1% cho 100 căn đầu tiên ký thủ tục đúng hạn
+ Ưu đãi 1% cho 100 khách hàng Đà Nẵng/ Huế đầu tiên
+ Ưu đãi 1% cho khách hàng mua từ căn thứ 2 trở lên
- Voucher Vinmec trị giá 100 triệu đồng hoặc voucher nghỉ dưỡng Vinpearl 5 đêm
- Miễn phí quản lý 2 năm
- Linh hoạt lựa chọn mua gói nội thất theo nhu cầu
- Ưu đãi thành viên VinClub lên đến 0,9%.
- Giới thiệu khách mua nhà Vinhomes Hải Vân Bay, nhận ngay ưu đãi 1,5%.
Giới thiệu khách mua nhà Vinhomes Hải Vân Bay, nhận ngay ưu đãi 1,5%
Từ nay đến hết ngày 19/9/2026, Vinhomes Hải Vân Bay triển khai chính sách “Thưởng người giới thiệu” dành cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu bất động sản tại dự án. Khi giao dịch thành công, người giới thiệu sẽ được nhận mức thưởng 1,5% giá trị sản phẩm trước VAT (không gồm chi phí xây dựng với dòng căn giãn xây), không giới hạn số lượng khách được giới thiệu.
P.V
#Đảo Ngọc #Vinhomes Hải Vân Bay

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