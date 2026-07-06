Bộ 3 Chủ đầu tư khởi công tầng căn hộ trải nghiệm thực tế The Win City

Gỗ An Cường – Central - Thắng Lợi Homes vừa chính thức Khởi công tầng căn hộ trải nghiệm thực tế dự án The Win City (tại tầng 6 tháp Victory Hermes), đánh dấu bước đi khác biệt khi đưa khách hàng tiếp cận trực tiếp không gian sống đang được kiến tạo ngay trên công trường.

Trải nghiệm căn hộ thực tế ngay trên công trường

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng thực tế, tiến độ xây dựng và tính minh bạch của dự án, việc triển khai tầng căn hộ trải nghiệm thực tế ngay trên công trình là một cách để rút ngắn khoảng cách giữa những gì chủ đầu tư cam kết và những gì khách hàng có thể trực tiếp kiểm chứng.

The Win City được xây dựng ngay trên công trình đang thi công. Thông qua chương trình tham quan, khách hàng không chỉ được trải nghiệm không gian sống tương lai mà còn có cơ hội quan sát trực tiếp quá trình thi công, chất lượng xây dựng và tiến độ triển khai của dự án. Những hình ảnh trên phối cảnh nay được hiện thực hóa ngay tại công trường, giúp khách hàng có góc nhìn chân thực hơn trước khi đưa ra quyết định.

Khởi công tầng căn hộ trải nghiệm thực tế The Win City tại Tây Sài Gòn.

Tầng căn hộ trải nghiệm thực tế được bố trí tại tầng 6 tháp Victory Hermes (VIC 2.1), gồm 24 căn với đầy đủ các loại hình như Studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ Plus, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và Dual Key, có diện tích từ 37,8 m² đến 85,5 m². Mỗi căn được thiết kế theo một phong cách riêng như: tân cổ điển, tối giản, Japandi … mang đến nhiều lựa chọn về thẩm mỹ và cách tổ chức không gian, phù hợp với lối sống đô thị hiện đại.

Từ tầng 6, khách hàng có thể quan sát trực diện hồ bơi chuẩn Olympic Maximus, kênh Bà Cốt Bi và trục Vành đai 3. Không chỉ mang đến lợi thế về tầm nhìn và cảnh quan, vị trí này còn giúp người mua hình dung rõ hơn về khả năng kết nối cũng như tiềm năng phát triển của khu vực trong tương lai.

24 căn hộ trải nghiệm thực tế dự án The Win City thi công tại tháp Victory Hermes – dự kiến khai trương và đưa khách vào tham quan tháng 10/2026.

Theo đại diện Thắng Lợi Homes, toàn bộ tầng căn hộ sẽ do hai chủ đầu tư dự án là Central và Gỗ An Cường trực tiếp triển khai. Trong đó, Central đảm nhiệm thi công hoàn thiện, còn Gỗ An Cường phụ trách giải pháp nội thất và bố trí không gian sống. Đây cũng chính là phiên bản căn hộ "xách vali vào ở ngay" mà chủ đầu tư định hướng phát triển dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu nhận nhà với đầy đủ nội thất hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay sau bàn giao. Tầng căn hộ trải nghiệm thực tế dự kiến hoàn thiện và khai trương vào giữa tháng 10/2026.

The Win City: Phát triển từ giá trị cốt lõi "Sản phẩm thật – Giá trị cao hơn giá bán"

Theo đại diện Thắng Lợi Homes, The Win City được phát triển dựa trên triết lý "Sản phẩm thật – Giá trị cao hơn giá bán", trong đó mọi giá trị dành cho khách hàng đều được bắt đầu từ chất lượng sản phẩm và khả năng kiểm chứng thực tế.

Ngay từ lần đầu hợp tác, Gỗ An Cường, Central và Thắng Lợi Homes đã thống nhất theo đuổi phân khúc căn hộ dành cho nhu cầu ở thực với mức giá phù hợp số đông. Thay vì phụ thuộc vào nhiều đơn vị trung gian, liên danh chủ đầu tư chủ động tham gia toàn bộ chuỗi phát triển dự án, từ quỹ đất, quy hoạch, phát triển sản phẩm, xây dựng đến hoàn thiện nội thất. Mô hình này không chỉ giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ mà còn tối ưu chi phí, từ đó gia tăng giá trị thực cho khách hàng.

The Win City với 6.000 sản phẩm, là đại đô thị phát triển hướng đến dòng sản phẩm căn hộ nhu cầu thật.

Đằng sau The Win City là kinh nghiệm được tích lũy qua hơn 20 năm của những thương hiệu hàng đầu trong từng lĩnh vực. Central là tổng thầu đã triển khai hàng trăm công trình quy mô lớn trên cả nước, trong khi Gỗ An Cường là thương hiệu nội thất đồng hành cùng hàng triệu không gian sống. Sự kết hợp này tạo nên nền tảng để The Win City hướng đến một sản phẩm được đầu tư bài bản ngay từ khâu thiết kế, thi công đến hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Homes, cho biết: "Triết lý của chúng tôi là phát triển từ những giá trị cốt lõi của sản phẩm thật. Khách hàng phải được nhìn thấy, chạm vào và kiểm chứng chất lượng công trình trước khi quyết định sở hữu. Dự án hiện đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, dự kiến bàn giao đợt đầu vào quý I/2028. Việc triển khai tầng căn hộ trải nghiệm thực tế ngay trên công trường cũng xuất phát từ mong muốn giúp khách hàng trực tiếp kiểm chứng tiến độ, chất lượng xây dựng và tiêu chuẩn hoàn thiện của dự án."

Sau hơn bảy tháng ra mắt thị trường, The Win City đã ghi nhận hơn 1.850 sản phẩm được khách hàng lựa chọn. Mới đây, dự án tiếp tục giới thiệu tháp Victory Hermes (VIC 2.1) với 447 căn hộ đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ và Dual Key, giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn. Đây là một trong hai tòa tháp đẹp nhất của phân khu Victory Heights, sở hữu vị trí trên đại lộ Champion, liền kề trục đường nội khu, Trường liên cấp quốc tế Win Edu và cụm ba sân thể thao đa năng, mang đến lợi thế cả về an cư lẫn tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.