Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long khai trương văn phòng kinh doanh mới tại Thủ Thiêm

Sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng và tăng cường sự hiện diện của Sàn Nam Long tại các khu vực trọng điểm của TP.HCM.

Tọa lạc tại trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận tiện giữa lõi trung tâm hiện hữu và các đô thị phía đông, văn phòng mới sở hữu lợi thế lớn về khả năng tiếp cận khách hàng. Việc lựa chọn Thủ Thiêm làm địa điểm đặt văn phòng kinh doanh nằm trong định hướng phát triển dài hạn của Sàn Nam Long, nhằm gia tăng điểm chạm, nâng cao chất lượng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Nam Long.

Lễ khai trương Văn phòng kinh doanh mới của Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long tại Thủ Thiêm.

Văn phòng kinh doanh tại Thủ Thiêm được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và bố trí các khu vực chức năng hợp lý. Không gian bên trong gồm khu vực tiếp đón khách hàng, khu vực tư vấn, phòng họp riêng và khu vực trưng bày thông tin dự án.

Cách tổ chức không gian này hướng đến một môi trường giao dịch chuyên nghiệp, nơi khách hàng có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm, pháp lý, tiến độ xây dựng và quy hoạch tổng thể dự án một cách rõ ràng, trực quan. Đây cũng là cơ sở để đội ngũ tư vấn nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ và minh bạch.

Không gian tư vấn tại Văn phòng kinh doanh Thủ Thiêm.

Trước đó, Sàn Nam Long đã có các văn phòng kinh doanh hiện hữu tại Khu đô thị tích hợp Waterpoint, Mizuki Park, Akari City, văn phòng chính tại 72–74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM. Cùng với việc khai trương văn phòng mới tại Thủ Thiêm, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng tại các vị trí chiến lược gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng và đồng hành sâu hơn trong quá trình tư vấn sản phẩm, đồng thời gia tăng sự hiện diện trên thị trường bất động sản TP.HCM và các khu vực lân cận.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lương Anh Tú, Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long, cho biết: “Việc đưa Văn phòng kinh doanh tại Thủ Thiêm vào vận hành là cấu phần quan trọng trong chiến lược tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Tại vị trí trung tâm này, chúng tôi tập trung cung cấp giải pháp tư vấn toàn diện, hỗ trợ thông tin nhanh chóng và chuẩn xác về các sản phẩm của Nam Long, hiện thực hóa cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong mọi giai đoạn của chu kỳ đầu tư và an cư”.

Ông Lương Anh Tú, Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long, phát biểu tại sự kiện.

Được thành lập từ năm 2010, Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long là đơn vị thành viên của Tập đoàn Nam Long, phụ trách hoạt động phân phối, chuyển nhượng, ký gửi và cho thuê các sản phẩm bất động sản thuộc hệ sinh thái tập đoàn. Sau 16 năm hoạt động, Sàn Nam Long hiện có đội ngũ hơn 200 nhân sự và đã đồng hành cùng hơn 35.000 khách hàng.

Trong quá trình phát triển, Sàn Nam Long đã ghi nhận nhiều dấu ấn như 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam giai đoạn 2015-2022; hai giải thưởng tại Asia Pacific Property Awards 2023-2024; Top 1 Đại lý Bán hàng Xuất sắc dự án Trellia Cove năm 2025 và Izumi City năm 2026.

Ban lãnh đạo và đội ngũ Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Long tại lễ khai trương.