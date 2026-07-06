Thị trường lưu trú Đà Nẵng: Lộ diện 'điểm nóng' hút dòng vốn dài hạn

Sự dịch chuyển mạnh mẽ của cộng đồng chuyên gia quốc tế về phía Nam Đà Nẵng đang làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc thị trường cho thuê. Giữa bối cảnh phân khúc thấp tầng thiết lập mức lợi suất kỷ lục nhưng cạn kiệt nguồn cung bán lại, sự xuất hiện của các khu phức hợp cao tầng chuẩn quốc tế đang trở thành bến đỗ tất yếu cho dòng vốn đầu tư dài hạn.

Lực kéo vĩ mô và sự định hình lại “khẩu vị” lưu trú

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến một cuộc tái cấu trúc không gian sống rõ rệt. Tệp khách quốc tế - bao gồm các nhà quản lý đa quốc gia và đội ngũ kỹ sư chất lượng cao - không còn xem trung tâm đô thị cũ chật chội là lựa chọn duy nhất. Thay vào đó, họ sẵn sàng chi trả mức ngân sách lưu trú lớn để đổi lấy sự riêng tư, hệ sinh thái tiện ích khép kín và môi trường sống đồng nhất về văn hóa.

Cuộc dịch chuyển này bắt nguồn từ lực kéo vĩ mô khi trục Nam Đà Nẵng (Ngũ Hành Sơn) vươn lên trở thành đại bản doanh công nghệ và giáo dục của miền Trung.

Sự hiện diện của FPT Complex với quy mô 10.000 nhân sự, siêu dự án Làng Đại học Đà Nẵng 300ha cùng chuỗi resort 5 sao dọc tuyến Trường Sa đã tạo ra một hệ sinh thái việc làm khổng lồ. Làn sóng nhân sự cấp cao đổ về đây công tác trực tiếp thiết lập một nguồn cầu lưu trú dài hạn vô cùng mạnh mẽ ngay tại khu vực.

Trước đòi hỏi khắt khe về an ninh đa lớp và tiêu chuẩn quản lý chuẩn toàn cầu, “bộ lọc” thị trường đã đưa những khu đô thị compound tiên phong tại Nam Đà Nẵng như Regal Victoria hay Regal OneRiver trở thành điểm đến lưu trú hàng đầu.

Bảo chứng lợi suất và nghịch lý “tài sản không ai bán”

Chất lượng sống tại các khu compound này không dừng lại ở hình ảnh, mà được bảo chứng bằng các chỉ số tài chính thực chứng. Theo báo cáo từ Regal Hotels - đơn vị chuỗi villa, căn hộ cao cấp tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ lấp đầy tại Regal Victoria và OneRiver luôn duy trì ở mức trên 95% quanh năm.

Dữ liệu nhân khẩu học cho thấy 70% lượng khách thuê là người nước ngoài, với tỷ lệ tái ký hợp đồng lên tới 40%. Theo Regal Hotels

Nguồn cầu ổn định này giúp định hình mức giá thuê một căn biệt thự hoàn thiện dao động từ 85 – 150 triệu đồng/tháng. Mức giá này xác lập hiệu suất đầu tư (ROI) đạt 6–8%/năm, hoàn toàn áp đảo biên lợi nhuận cho thuê tại vùng lõi trung tâm như Hải Châu hay Mỹ Khê.

Hiệu suất sinh lời ròng vượt trội chính là lý do giới chủ nhân quyết tâm "giữ chặt tài sản". Đại diện Regal Hotels - tiết lộ một con số đáng kinh ngạc: Một căn biệt thự 300m² có giá xấp xỉ 16 tỷ đồng vào năm 2021, nay đã vọt lên gần 50 tỷ đồng (căn đặc biệt trên 55 tỷ đồng) – tương đương mức tăng vốn hơn 3,5 lần sau 5 năm. Dù thanh khoản trực chờ ở mức kịch trần, giới chủ nhân không có ý định thanh lý bất động sản dòng tiền này. Khoảng trống nguồn cung thứ cấp biệt thự vô hình trung tạo ra lực đẩy, buộc dòng vốn đầu tư phải tìm kiếm bến đỗ mới chia sẻ chung công thức thành công.

Chuẩn sống mới thế hệ Genz và công dân Toàn Cầu

Theo xu hướng khảo sát mới từ chủ đầu tư Regal Group lượng bán hàng 6 tháng đầu năm, khách hàng không mua một tài sản chờ tăng giá mà họ chuyển hướng qua mua bất động sản có thiết kế độc bản, có hệ tiện ích hội tụ các thương hiệu lớn và đặc biệt khả năng cho thuê dòng khách khắp thế giới, riêng giới trẻ lại yêu cầu không gian vừa phải có khoảng thở lớn…

Khu phức hợp Regal Complex có lượng giao dịch vô cùng ấn tượng kể từ khi ra mắt tháng 3/2026 với 680 căn hộ ở và 3 tầng trung tâm thương mại thế hệ mới

Điểm đặc biệt của Regal Complex nằm ở việc phân tầng thị trường lưu trú. Nếu các căn biệt thự giải quyết bài toán chỗ ở cho tệp khách cao cấp với ngân sách trên 100 triệu, thì Regal Complex nhắm thẳng vào tệp khách hàng là Giám đốc cấp trung, chuyên gia, kỹ sư trưởng. Thấu hiểu khẩu vị của nhóm này, dự án tập trung tối ưu hóa các căn hộ diện tích lớn (lên đến 120m²) với trần cao 3.6m cùng hệ tiện ích All-in-one.

Dựa trên dữ liệu nhu cầu thực tế, giới phân tích thị trường nhận định Regal Complex hoàn toàn có cơ sở thiết lập một mặt bằng giá thuê mới. Ước tính, giá khai thác cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ kỳ vọng neo ở mức 35 triệu đồng/tháng, trong khi căn 3 phòng ngủ có thể cán mốc 50 triệu đồng/tháng (tương đương 2.000 USD).

Với Regal Complex, nhà đầu tư đang giải ngân vào một khối tài sản được đặt trong hệ sinh thái vận hành đã thực chứng thành công. Việc sở hữu tệp khách ngoại có sẵn cùng bộ quy chuẩn quản lý khắt khe từ Regal Hotels chính là màng lọc bảo vệ lợi nhuận an toàn nhất , biến tổ hợp cao tầng này thành đòn bẩy vững chắc đón đầu chu kỳ thặng dư tiếp theo của dòng vốn.