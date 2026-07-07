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Hà Nội giao hơn 24.000m2 đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở tại phường Bồ Đề

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội giao doanh nghiệp tổng diện tích 24.727 m² đất để xây dựng khu nhà ở (bao gồm: 17.559,6 m2 đất để xây dựng công trình nhà ở thấp tầng và nhà ở cao tầng) tại phường Bồ Đề. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

UBND TP Hà Nội vừa cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội) chuyển mục đích sử dụng 20.289,1 m2 đất nông nghiệp, đồng thời giao 4.437,9 m2 đất do UBND phường Bồ Đề quản lý để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại ô đất ký hiệu A4/NO2 phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Trong tổng diện tích 24.727 m² đất, có 17.559,6 m2 đất để xây dựng công trình nhà ở thấp tầng và nhà ở cao tầng (bao gồm 10.309,6 m2 đất xây dựng nhà ở thấp tầng và 7.250 m2 đất xây dựng chung cư cao tầng).

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Một khu vực thuộc phường Bồ Đề, Hà Nội. Ảnh minh họa

Hơn 17.000m2 này là đất ở tại đô thị, chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung theo quy định.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, tại phường Bồ Đề sẽ triển khai hàng loạt dự án giao thông, trường học, công viên, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng trọng điểm.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất, tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và kết nối hạ tầng khu vực phía Đông Thủ đô.

Theo danh mục các công trình, dự án dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Bồ Đề sẽ có 24 dự án được triển khai.

Trong số này, nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19 dự án, tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng trường học và không gian công cộng.

Trần Hoàng
#Phát triển dự án nhà ở Bồ Đề #Giao đất xây dựng tại Hà Nội #Quy hoạch đô thị và hạ tầng #Thu hồi đất và phát triển đô thị #Dự án công trình công cộng và hạ tầng #Phường Bồ Đề

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