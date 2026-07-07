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Đất đấu giá vùng quê cao gấp hơn 4 lần khởi điểm, nhiều lô rao bán chênh tiền tỷ

Thu Hiền

TPO - Phiên đấu giá 19 lô đất ở xã Bạch Hà (Nghệ An) ghi nhận có lô trúng giá gấp hơn 4 lần giá khởi điểm. Chỉ vài ngày sau đấu giá, nhiều lô tiếp tục được rao bán với mức chênh tiền tỷ.

Ngày 7/7, lãnh đạo UBND xã Bạch Hà (Nghệ An), cho biết, sau phiên đấu giá 19 lô đất tại khu quy hoạch vùng chợ Trù cũ (xóm 6) và vùng Cựa Làng (xóm 7), địa phương ghi nhận nhiều lô đất được rao bán lại với mức giá chênh lệch khá lớn.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện chưa có đủ cơ sở để đánh giá nguy cơ đầu cơ, lướt sóng hay hình thành "bong bóng" bất động sản. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, việc chuyển nhượng (nếu có) là giao dịch dân sự giữa các bên nên chính quyền cấp xã không theo dõi được.

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt tổ chức ngày 3/7, với 19 thửa đất có tổng diện tích 3.845m². Các lô đất có diện tích từ 172,3-266m², giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đồng đến gần 1,8 tỷ đồng mỗi lô.

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Khu đất tại xã Bạch Hà, Nghệ An vừa được đấu giá.

Kết thúc phiên đấu giá, tổng số tiền thu về đạt hơn 86 tỷ đồng, cao hơn gần 60 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Nhiều lô được trả giá gấp nhiều lần, trong đó lô số 2 (diện tích 172,3m²) có giá trúng hơn 6,5 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần giá khởi điểm. Phần lớn các lô còn lại có giá trúng cao gấp 2,7-3,8 lần so với mức khởi điểm.

Theo ghi nhận, chỉ sau vài ngày, nhiều người đã đến khu đất để xem vị trí, tìm hiểu thông tin và trao đổi mua bán. Trong đó, một lô đất rộng 198m² được chào bán với giá 5,4 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1,2 tỷ đồng so với mức trúng đấu giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Khảo sát thực tế cho thấy, hạ tầng khu quy hoạch vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hệ thống đường nội khu, cống thoát nước, vỉa hè vẫn có công nhân thi công, trong khi tuyến đường chính kết nối khu vực cũng đang được nâng cấp, mở rộng.

Theo các chuyên gia bất động sản, sau các phiên đấu giá đất thường xuất hiện hiện tượng một số môi giới hoặc nhà đầu tư đưa ra mức giá rao bán cao nhằm tạo kỳ vọng tăng giá, kích thích tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của người mua.

Tuy nhiên, giá rao bán không đồng nghĩa với giá giao dịch thực tế. Nếu chạy theo “sóng” giá ảo, nhà đầu tư có thể đối mặt với rủi ro mắc kẹt vốn khi thị trường hạ nhiệt và thanh khoản suy giảm.

Thu Hiền
#đất đấu giá #Nghệ An #Bạch Hà #bất động sản #đầu tư #giá đất #bán lô đất

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