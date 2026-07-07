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Nguồn cung mở bán chung cư Hà Nội lập đỉnh, giao dịch giảm tốc

Phan Thiên

TPO - 6 tháng đầu năm, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận nguồn cung mở bán mới cao nhất trong 5 năm qua, tuy nhiên lượng giao dịch chỉ đạt 68%. Trong khi đó, căn hộ mới mở bán giá dưới 60 triệu đồng/m2 vắng bóng trên thị trường.

Theo dữ liệu CBRE Việt Nam vừa công bố, trong quý II/2026, phân khúc căn hộ chung cư tại thị trường Hà Nội ghi nhận tổng nguồn cung mở bán 16.600 căn, mức cao nhất kể từ năm 2020. Đáng chú ý là sự chuyển dịch rõ nét trong cơ cấu sản phẩm.

Trong quý, thị trường Hà Nội tiếp tục không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m². Thay vào đó, hai phân khúc nổi bật nhất là 80 - 110 triệu đồng/m² và trên 120 triệu đồng/m², lần lượt chiếm 30% và 35% tổng nguồn cung mới.

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Thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận nguồn cung mở bán mới cao nhất trong 5 năm qua, tuy nhiên lượng giao dịch chỉ đạt 68%. Ảnh: Phan Thiên.

Trong đó, chỉ tính riêng phân khúc bất động sản giá trên 120 triệu đồng/m², thị trường căn hộ Hà Nội quý này đã ghi nhận hơn 3.000 căn từ bốn dự án tại các vị trí nội đô và cận nội đô như Thanh Xuân, Tây Hồ và Đông Anh.

Trái với nguồn cung dồi dào, thanh khoản thị trường đã có dấu hiệu giảm tốc. Dữ liệu của CBRE cho thấy trong quý II, Hà Nội tiêu thụ hơn 5.800 căn hộ mới, tương đương 68% lượng sản phẩm mở bán.

Tỷ lệ này tương đương quý I nhưng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024-2025, khi lượng giao dịch thường xuyên đạt trên 90% nguồn cung mới, thậm chí có thời điểm vượt số căn mở bán trong kỳ.

Theo CBRE, mặt bằng lãi suất vay mua nhà ở mức cao tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Thay vì xuống tiền nhanh như giai đoạn lãi suất thấp, khách hàng hiện có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về dòng tiền và thời điểm tham gia thị trường, đặc biệt là với những sản phẩm có giá trị lớn.

Ở thị trường sơ cấp, giá bán trung bình căn hộ Hà Nội trong quý II đạt khoảng 95 triệu đồng/m² (chưa gồm VAT, phí bảo trì và trước chiết khấu), tăng 12% so với quý trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu đến từ việc nhiều dự án mở bán trong quý nằm ở khu vực nội đô với mặt bằng giá cao.

Trong khi đó, thị trường thứ cấp bắt đầu xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh. Giá bán trung bình đạt khoảng 60 triệu đồng/m², giảm 3% so với quý trước.

Đây là lần đầu tiên giá căn hộ thứ cấp tại Hà Nội ghi nhận giảm theo quý kể từ cuối năm 2022. Đồng thời, tốc độ tăng giá theo năm cũng giảm còn 13%, thấp hơn đáng kể so với mức 24-26% của giai đoạn 2024-2025.

Phan Thiên
#Chung cư #căn hộ #nhà ở #dự án sơ cấp #bất động sản

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