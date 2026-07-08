Newtown Diamond - tâm điểm hội tụ những giá trị biểu tượng của Đà Nẵng

Đầu tháng 7, Đà Nẵng trở thành tâm điểm chú ý với sự kiện giới thiệu Bộ tứ Huyền thoại với chủ đề " Hẹn ước miền di sản" của tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond, đã thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đến tham dự, tìm hiểu dự án.

Khu đô thị thương mại và dịch vụ cao cấp Newtown sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm trọn trong hệ sinh thái quy tụ những giá trị biểu tượng của Đà Nẵng. Từ chiều sâu văn hóa của miền di sản Hội An, vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên, chuẩn mực sống nghỉ dưỡng của sân golf đến động lực tăng trưởng từ hạ tầng và du lịch, tất cả cùng tạo nên một hệ giá trị hiếm có, góp phần định hình chuẩn sống mới tại phía Nam Đà Nẵng.

Lấy cảm hứng từ những lợi thế đặc trưng đó, chủ đầu tư đã mang đến bộ sưu tập sản phẩm mang bản sắc riêng của Newtown. Tại sự kiện "Hẹn ước miền di sản", bốn dòng sản phẩm gồm shophouse Newtown Legend, Sky Villa Golf, Sky Villa Biển và shop khối đế Newtown Diamond được giới thiệu như bốn mảnh ghép hoàn chỉnh, đại diện cho sự kết nối giữa di sản, golf, biển và chuẩn mực sống quốc tế, đồng thời phản ánh tầm nhìn phát triển dài hạn của đô thị phía Nam Đà Nẵng.

Đại diện chủ đầu tư giới thiệu bộ tứ giá trị biểu tượng được tái hiện qua 4 dòng sản phẩm cao cấp của Newtown Diamond và Newtown Legend tại sự kiện “Hẹn ước miền di sản”

Trong đó, di sản văn hóa đến từ phố cổ Hội An, nơi giao thương nhộn nhịp và phồn vinh suốt hàng ngàn năm trước được tái hiện trong những căn shophouse hạng sang Newtown Legend được quy hoạch dọc hai trục đường huyết mạch kết nối Đà Nẵng - Hội An. Kết hợp tầm nhìn hiếm có ra sân gôn, dòng sản phẩm này vừa là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đón dòng khách du lịch và golfer ngày càng gia tăng tại khu vực.

Newtown Legend sẽ là nơi giao thương sầm uất, gợi nhắc về một phố cổ Hội An biểu tượng của văn hóa

Bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất hành tinh là di sản thiên nhiên - nghỉ dưỡng, đem đến cho Sky Villa Biển - những căn hộ với tầm nhìn panorama ra bờ biển tuyệt mĩ của Đà Nẵng - của Newtown Diamond không gian đẳng cấp và sang trọng, khiến mỗi phút giây tại đây đều như ở resort hạng sang.

Gắn liền với Legend Danang Golf Resort - sân golf Top 100 thế giới do hai huyền thoại Greg Norman và Jack Nicklaus thiết kế, Sky Villa Golf là dòng sản phẩm nổi bật của Newtown Diamond dành cho những khách hàng yêu thích phong cách sống golf resort. Từ trên cao, cư dân có thể bao quát những thảm cỏ xanh trải dài cùng các đường golf uốn lượn, tận hưởng một không gian sống khác biệt giữa thiên nhiên và chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế.

Thương hiệu Marriott International gần 100 năm tuổi đang quản lý khu nghỉ dưỡng danh giá Sheraton Grand Danang mang đến tín hiệu quốc tế đầy tiềm năng cho shop đế. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, tâm điểm mua sắm, ẩm thực của toàn dự án, phục vụ cộng đồng chủ nhân tinh hoa cũng như lượng khách du lịch, chuyên gia và cư dân trong khu vực.

Tất cả kết hợp hài hòa để biến khu đô thị Newtown Diamond thành một điểm đến hấp dẫn, một miền sống đầy cảm hứng và một tài sản có giá trị bền vững trong tương lai.

Shop khối đế nâng tầm tiện ích cho Newtown Diamond, thu hút khách thuê và cư dân hiện đại

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước sang giai đoạn phát triển mới khi dòng vốn đầu tư tập trung vào những sản phẩm sở hữu pháp lý rõ ràng, khả năng khai thác thực tế và nguồn cung chất lượng.

Với vị thế chiến lược tại cực tăng trưởng mới phía Nam Đà Nẵng, Newtown Diamond và Newtown Legend thừa hưởng từ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ và chuỗi đô thị ven biển. Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của cư dân, du khách và nhà đầu tư, đồng thời đóng góp vào diện mạo phát triển của khu vực trong giai đoạn tới.