Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố giám đốc khai thác hơn 82.000m³ đất trái phép

Nguyễn Thắng

TPO - Chỉ đạo khai thác trái phép hơn 82.000m³ đất tại mỏ khoáng sản, giám đốc một doanh nghiệp ở Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án xảy ra tại mỏ khai thác đất san lấp khu Hang Khống, Gốc Ngai (thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý).

Quá trình điều tra xác định, ông N.V.H, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà Thống Nhất, đã chỉ đạo công nhân sử dụng máy xúc, xe ô tô khai thác đất tại các vị trí có chất lượng tốt, dễ khai thác để bán cho khách hàng hoặc khai thác theo yêu cầu nhằm thu lợi.

2-8150.jpg
Khu vực khai thác khoáng sản trái phép của Công ty Sơn Hà Thống Nhất.

Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này đã khai thác vượt độ sâu, phạm vi, diện tích và trữ lượng được cấp phép với khối lượng 82.592m³ đất, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Thắng
#Khởi tố giám đốc khai thác đất trái phép #Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên #Khai thác khoáng sản trái phép tại Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe