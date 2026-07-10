Khởi tố giám đốc khai thác hơn 82.000m³ đất trái phép

TPO - Chỉ đạo khai thác trái phép hơn 82.000m³ đất tại mỏ khoáng sản, giám đốc một doanh nghiệp ở Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án xảy ra tại mỏ khai thác đất san lấp khu Hang Khống, Gốc Ngai (thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý).

Quá trình điều tra xác định, ông N.V.H, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà Thống Nhất, đã chỉ đạo công nhân sử dụng máy xúc, xe ô tô khai thác đất tại các vị trí có chất lượng tốt, dễ khai thác để bán cho khách hàng hoặc khai thác theo yêu cầu nhằm thu lợi.

Khu vực khai thác khoáng sản trái phép của Công ty Sơn Hà Thống Nhất.

Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này đã khai thác vượt độ sâu, phạm vi, diện tích và trữ lượng được cấp phép với khối lượng 82.592m³ đất, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.