Mất điện làm hơn 2 vạn con gà chết ngạt

TPO - Sau sự cố mất điện vào rạng sáng 10/7, hơn 2 vạn con gà tại một trang trại ở phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) chết ngạt khi sắp đến ngày xuất chuồng, gây thiệt hại ước tính trên 2,5 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) xác nhận, khoảng 4 giờ sáng 10/7, trại chăn nuôi gà của anh Luyện Huy Luân và chị Hoàng Thị Gái, ở tổ dân phố Cầu Từ, xảy ra sự cố khiến đàn gà chết hàng loạt.

Theo thông tin ban đầu, sự cố làm hơn 2 vạn con gà trong trang trại bị chết. Tổng khối lượng đàn gà ước khoảng 70 tấn, mỗi con nặng từ 3,5 - 4kg. Đây đều là những con gà đã đến sát thời điểm xuất chuồng.

Ước tính thiệt hại của vụ việc trên 2,5 tỷ đồng, chưa bao gồm thiệt hại do hệ thống quạt làm mát bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố mất điện đột xuất khiến hệ thống quạt làm mát ngừng hoạt động. Đàn gà bị thiếu không khí, dẫn đến ngạt và chết hàng loạt.

Sự cố mất điện làm hơn 2 vạn con gà chết ngạt, thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với chủ trang trại tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gà chết theo đúng quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.