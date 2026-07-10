Khi chẩn đoán hình ảnh trở thành nền tảng của điều trị hiện đại

Phát hiện sớm những tổn thương nhỏ trước khi bệnh tiến triển đang trở thành mục tiêu của y học hiện đại. Trong đó, chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò nền tảng cho các quyết định điều trị chính xác.

Chẩn đoán hình ảnh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện bệnh sớm, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị và theo dõi hiệu quả chăm sóc người bệnh. Cùng với đó, nhiều mô hình hợp tác trong y tế đang chuyển từ cung cấp thiết bị sang đồng hành cùng bệnh viện trong chuẩn hóa quy trình, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số.

Đây cũng là định hướng trong chương trình hợp tác giữa Bayer Việt Nam với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bayer Việt Nam với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chẩn đoán sớm: Chìa khóa nâng cao hiệu quả điều trị

Trong nhiều năm, những bước tiến của y học thường được nhắc đến qua các loại thuốc mới, kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến hay những phương pháp can thiệp hiện đại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, trọng tâm của chăm sóc sức khỏe đang dần dịch chuyển sang một mục tiêu quan trọng hơn: phát hiện bệnh càng sớm, cơ hội điều trị hiệu quả càng cao.

Xu hướng này xuất phát từ thực tế dân số già hóa nhanh và gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường hay bệnh hô hấp mạn tính. Khi số lượng người bệnh tăng lên, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần giảm biến chứng, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Ở nhiều bệnh lý, thời điểm phát hiện có thể quyết định kết quả điều trị. Với đột quỵ, từng phút đều có ý nghĩa vì tế bào não bị tổn thương rất nhanh. Trong tim mạch, việc phát hiện sớm những bất thường của mạch vành có thể giúp ngăn ngừa các biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim. Đối với ung thư, nhận diện khối u từ giai đoạn sớm thường mở ra nhiều lựa chọn điều trị hơn, đồng thời tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh.

Để làm được điều đó, chẩn đoán hình ảnh ngày càng giữ vai trò trung tâm trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, giá trị của lĩnh vực này không chỉ đến từ các hệ thống CT hay MRI hiện đại. Một kết quả chẩn đoán chính xác còn phụ thuộc vào sự phối hợp của nhiều yếu tố, từ quy trình tiêm thuốc cản quang, quản lý dữ liệu, hệ thống công nghệ đến năng lực của đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên.

Chính vì vậy, đầu tư cho chẩn đoán hình ảnh ngày nay không còn dừng ở việc trang bị thiết bị mới mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, trong đó công nghệ, quy trình và con người cùng được phát triển. Đây cũng được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn và mang lại lợi ích lâu dài cho người bệnh.

Bayer Việt Nam và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã ký kết hợp tác hướng tới một hệ sinh thái đồng bộ trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Xây dựng hệ sinh thái cho chẩn đoán chính xác

Nếu phát hiện sớm là chìa khóa nâng cao hiệu quả điều trị thì để đạt được điều đó, chẩn đoán hình ảnh cần được phát triển như một hệ thống đồng bộ thay vì chỉ dựa vào những thiết bị hiện đại.

Theo ông Kelvin Wong, Giám đốc Ngành hàng Chẩn đoán hình ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Bayer, doanh nghiệp đang chuyển từ vai trò cung cấp các giải pháp chẩn đoán hình ảnh sang trở thành đối tác đồng hành lâu dài của các cơ sở y tế. Bên cạnh các giải pháp như thuốc cản quang, hệ thống bơm tiêm tự động và công nghệ số, Bayer còn phối hợp với bệnh viện trong chuẩn hóa quy trình, đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới thực hành lâm sàng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Trong chương trình ký kết hợp tác chiến lược giữa Bayer với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, các hoạt động tập trung vào ba nhóm nội dung chính: chuẩn hóa quy trình chẩn đoán hình ảnh, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y tế. Trong đó, hệ thống bơm tiêm thuốc cản quang tự động MEDRAD® Centargo được ứng dụng nhằm hỗ trợ chuẩn hóa quy trình tiêm thuốc cản quang, kiểm soát liều lượng và tốc độ tiêm, góp phần nâng cao chất lượng hình ảnh, giảm thời gian thao tác và tăng hiệu quả vận hành. Song song với đó là các giải pháp số hóa quy trình quản lý tiêm thuốc cản quang, tăng khả năng truy xuất dữ liệu và hỗ trợ kiểm soát chất lượng trong thực hành lâm sàng.

Ông Kelvin Wong (giữa), Giám đốc Ngành hàng Chẩn đoán hình ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Bayer chia sẻ mong muốn trở thành đối tác đồng hành lâu dài của các cơ sở y tế.

Không dừng ở công nghệ, Bayer cùng các đối tác còn triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo khoa học, xây dựng mô hình Center of Excellence và kết nối đội ngũ y tế với các chuyên gia đầu ngành nhằm cập nhật các hướng dẫn quốc tế mới nhất, góp phần nâng cao năng lực thực hành chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam. Việc đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - những cơ sở y tế tuyến cuối, có vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ thuật - được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán trong toàn hệ thống y tế.

Một ví dụ cho thấy vai trò của chẩn đoán chính xác là lĩnh vực ung thư gan. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có gánh nặng bệnh cao, trong khi nhiều trường hợp chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn. Những tiến bộ trong cộng hưởng từ sử dụng thuốc đối quang từ đặc hiệu tế bào gan (EOB-MRI) đang hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm tổn thương ở nhóm nguy cơ cao và theo dõi diễn tiến bệnh hiệu quả hơn, tạo thêm cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp.

Việc đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán trong hệ thống y tế.

Dù công nghệ tiếp tục phát triển, hiệu quả của chẩn đoán hình ảnh không chỉ phụ thuộc vào thiết bị hay thuốc cản quang mà còn đòi hỏi sự kết hợp giữa quy trình chuyên môn, công nghệ, dữ liệu và năng lực của đội ngũ y tế. Việc đầu tư đồng bộ các yếu tố này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và hỗ trợ quá trình ra quyết định điều trị.