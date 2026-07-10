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Pháp luật

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Bị xử phạt vì đăng video cổ xúy cá độ bóng đá, tự tử để câu views

Ngọc Văn

TPO - Đăng tải các video có nội dung cổ xúy cá độ bóng đá và hành vi tự tử nhằm thu hút lượt xem, lượt thích trên mạng xã hội, một chủ tài khoản Facebook và TikTok tại TP. Huế vừa bị cơ quan công an xử phạt hành chính.

Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với B.V.H. (trú phường Hương An, Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

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B.V.H. (bìa phải) tại cơ quan công an.

Trước đó, trong quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các tài khoản Facebook Bin Síp Bơ Huế và TikTok Bin síp bơ nước Huế đăng tải video liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, đồng thời cổ xúy hành vi nhảy cầu tự tử sau khi thua cá cược trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Nhận định đây là những nội dung tiêu cực, có nguy cơ tác động xấu đến cộng đồng mạng, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ sở hữu các tài khoản. Kết quả xác định B.V.H. là người trực tiếp quản lý, sử dụng hai tài khoản nói trên.

Tại buổi làm việc với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Hương An, H. thừa nhận đã sản xuất, đăng tải các video nhằm mục đích tăng tương tác, thu hút người xem trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, việc đăng tải nội dung phổ biến hoạt động cá độ bóng đá và cổ xúy hành vi tự tử để “câu like”, “câu view” đã tạo ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng, nhất là trong bối cảnh các giải đấu bóng đá lớn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Công an TP. Huế #An ninh mạng #cá độ bóng đá #World Cup 2026 #xử phạt hành chính #mạng xã hội

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