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Pháp luật

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Tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 2,6 tỷ

Nguyễn Thắng

TPO - Một cựu nhân viên ngân hàng ở Bắc Ninh bị tạm giữ với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của người quen.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994, trú xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.X. (SN 1990, trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), tố cáo Nguyễn Thị Thu Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ hành vi của đối tượng.

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Nguyễn Thị Thu Hà tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2024, khi đang là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra thông tin gian dối rằng có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, từ đó nhiều lần vay tiền của chị N.T.X.

Sau khi nhận được tiền, Hà không sử dụng vào mục đích như đã nói mà chiếm đoạt để phục vụ nhu cầu cá nhân. Không dừng lại ở đó, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bị hại, Hà còn rút và chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của chị N.T.X.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thu Hà đã chiếm đoạt của bị hại lên tới hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thắng
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