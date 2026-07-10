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Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị và phát triển

Ngọc Tú

TPO - Tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển là những nội dung trọng tâm được thống nhất tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III.

Ngày 10/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III diễn ra tại tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

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Toàn cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Phạm Bằng).

Chương trình diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027).

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào tiếp tục được triển khai toàn diện, thực chất và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác giữa các quân, binh chủng, quân khu giáp biên; phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới; công nghiệp quốc phòng, kinh tế quốc phòng cùng nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Hợp tác quốc phòng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước. Chương trình cũng có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

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Các đại biểu Việt Nam tại hội đàm.

Về phía Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là mô hình hợp tác hiệu quả, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền địa phương và Nhân dân hai nước trong việc tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, tăng cường hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định thư hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026; duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý và bảo vệ biên giới, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra song phương, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tặng quà kỳ niệm tại hội đàm.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào thực sự trở thành biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội ý nghĩa. Chương trình tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và địa phương hai nước, cũng như xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ngọc Tú
#Nghệ An #giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới #hội đàm #Lào #biên giới #quốc phòng #Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng #Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam- Lào lần thứ III

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