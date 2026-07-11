Đoàn cứu hộ Việt Nam về nước sau khi hoàn thành sứ mệnh nhân đạo tại Venezuela

TPO - Đêm 10/7, chuyến bay đưa lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam từ Venezuela đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất xảy ra ngày 24/6.

Theo Bộ Quốc phòng, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) làm Trưởng đoàn và Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn gồm 124 thành viên, trong đó có 82 quân nhân và 8 chó nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng; 42 cán bộ, chiến sĩ và 2 chó nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Đoàn công tác trở về nước trong sự chào đón của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị.

Trong ngày 29/6, ngay khi đến Venezuela, đoàn công tác được Cơ quan điều phối của Venezuela bố trí thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đoàn công tác đã tiến hành bàn giao ngay 50,6 tấn hàng viện trợ gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế cho đại diện cơ quan cứu trợ của Venezuela.

Từ ngày 29/6 đến ngày 6/7, đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ với cường độ làm việc cao (từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày), có những ngày làm việc xuyên đêm, sẵn sàng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn bất kỳ thời điểm nào khi được nhân dân và chính quyền sở tại đề nghị, không kể thời tiết nắng mưa, vượt qua khó khăn do chênh lệch múi giờ, không khí, đặc biệt là mùi tử khí nồng nặc do thi thể phân hủy.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng hoa đoàn công tác.

Đoàn đã tổ chức tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền sở tại; sử dụng chó nghiệp vụ và trang bị cứu hộ chuyên dùng tìm kiếm, bàn giao 46 vị trí có nạn nhân cho lực lượng tại chỗ, giúp phía Venezuela đưa ra 38 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình. Tại hiện trường, đoàn đã tổ chức 1 trạm y tế để khám, cấp phát thuốc cho 132 người dân và lực lượng cứu hộ các nước.

Đặc biệt, đoàn Việt Nam đã chủ động phối hợp tìm kiếm 3 trường hợp nạn nhân nghi ngờ còn sống sót trong đống đổ nát. Mặc dù không tìm được nạn nhân ở 3 hoạt động cứu hộ này, song với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác đã để lại hình ảnh tốt đẹp đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

Phía Venezuela đã cử Thượng tướng Lockiby Benmontes - Tổng Tư lệnh Lực lượng dân quân, đến hiện trường thăm hỏi và cảm ơn đoàn công tác; bày tỏ sự xúc động khi Việt Nam cử lực lượng đến giúp đỡ nhân dân Venezuela và nhấn mạnh những việc làm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã khẳng định tình đoàn kết trong sáng, tình hữu nghị vô bờ đối với Venezuela.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác đã để lại hình ảnh tốt đẹp đối với chính quyền và nhân dân Venezuela.

Ngoài lượng thực phẩm và vật tư, thuốc y tế hỗ trợ cho Venezuela, đoàn công tác cũng đã cân đối bớt lại khẩu phần ăn và nhu yếu phẩm mang theo, phối hợp với chính quyền sở tại để hỗ trợ cho 3 khu vực dân cư, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tập trung số đông người dân và trẻ em bị mất nhà cửa và cần sự hỗ trợ; đồng thời tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản...

Cũng theo Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Việt Nam đã đóng góp và ủng hộ 15 nghìn USD cho các nạn nhân bị ảnh hưởng động đất ở Venezuela. Chiều 8/7, trên cơ sở đề nghị của Trung tá Rubén Pupo Fuentes - Chỉ huy lực lượng cứu hộ thuộc Bộ Nội vụ Cộng hòa Cuba tại Venezuela, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, đoàn công tác đã hỗ trợ 10 chiếc nhà bạt, thuốc vật tư y tế để Đội cứu hộ Cuba sử dụng.

Sáng 9/7, trước khi lên đường về nước, đoàn công tác còn bàn giao bổ sung cho phía Venezuela toàn bộ lều bạt, lương thực, thực phẩm, thuốc y tế còn lại (khoảng 20 tấn) và máy phát điện để giúp Venezuela tiếp tục hỗ trợ cho các nạn nhân.