Người lính Việt Nam và những ký ức giữa tâm chấn thảm họa ở Venezuela

TPO - Sau gần hai tuần thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, điều đọng lại trong những người lính Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là những bài học về năng lực cứu hộ quốc tế, là trách nhiệm khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo cùng những ký ức khó quên giữa tâm chấn thảm họa.

Mỗi người lính là một "đại sứ"

Đêm 10/7, khi cùng đồng đội trở về nước sau một chặng bay dài, tại sân bay Nội Bài, những quân nhân trong đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có những chia sẻ về hành trình 10 ngày thực hiện sứ mệnh nhân đạo ở đất nước Venezuela.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam về tới sân bay Nội Bài vào đêm 10/7.

Với Thượng tá Trần Quốc Hương - Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), điều đáng giá nhất sau sứ mệnh tại Venezuela không chỉ là những kết quả đạt được, mà còn là những bài học cần tiếp tục rút ra để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế sau này.

Nhắc lại những cái ôm, những cái bắt tay và cả những giọt nước mắt của người dân Venezuela khi chia tay đoàn công tác Việt Nam, Thượng tá Trần Quốc Hương cho rằng đó là tình cảm đặc biệt mà mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ luôn ghi nhớ. Đặc biệt, từ thực tiễn ấy, mỗi quân nhân càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

"Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn không chỉ là đi cứu người, mà mỗi cán bộ, chiến sĩ còn là một đại sứ, mang màu cờ sắc áo của QĐND Việt Nam. Từ lời nói, hành động đến cử chỉ đều phải chuẩn mực", Thượng tá Trần Quốc Hương chia sẻ.

Từ nhiệm vụ lần này, anh cho biết sẽ tham mưu với chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ để cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở mọi địa bàn khi được giao. Cùng với đó là đầu tư xây dựng thao trường, bãi tập, nâng cao chất lượng huấn luyện chó nghiệp vụ trong nhiều điều kiện khác nhau.

Thượng tá Trần Quốc Hương - Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng (bên phải) và Đại úy Khuất Cao Khánh thuộc Bệnh viện Quân y 105 chia sẻ về hành trình thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.

Dù đội chó nghiệp vụ của Việt Nam được Tổng thống lâm thời của Venezuela đánh giá rất cao trong số các lực lượng tham gia chiến dịch đặc biệt này, Thượng tá Trần Quốc Hương khẳng định đó không phải là lý do để bằng lòng.

"Chúng tôi không lấy đó làm mãn nguyện mà sẽ tiếp tục tổ chức huấn luyện, nâng cao chất lượng trong mọi điều kiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được giao", Thượng tá Trần Quốc Hương nói.

Với Đại úy Khuất Cao Khánh (Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), trong rất nhiều hình ảnh còn đọng lại sau chuyến công tác, điều anh nhớ nhất là một cuốn album của một gia đình Venezuela mà anh vô tình nhìn thấy trong quá trình làm nhiệm vụ. Khi mở từng trang album, anh thấy hành trình lớn lên của một em bé từ khi còn trong bụng mẹ đến khoảng 4-5 tuổi. Đại úy Khánh chia sẻ, anh không biết gia đình ấy giờ ra sao và chỉ mong một ngày nào đó cuốn album sẽ trở về với chủ nhân của nó, để câu chuyện của gia đình ấy được tiếp tục.

Niềm tin ở tâm chấn thảm họa

Là người ba lần trực tiếp chỉ huy lực lượng QĐND Việt Nam tham gia nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn công tác, cho rằng điều giúp đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela trước hết đến từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho nhân dân nước bạn.

Đồng đội ra đón Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (thứ 2 từ trái qua) tại sân bay Nội Bài, đêm 10/7.

"Chúng ta sang giúp Venezuela ứng phó với thảm họa động đất vừa là trách nhiệm quốc tế, nhưng đồng thời cũng chính là tình cảm của đất nước và nhân dân Việt Nam", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Theo Trưởng đoàn công tác của Việt Nam, trong suốt 10 ngày làm việc, 100% quân số của đoàn được chia thành từ 6 đến 8 mũi, liên tục có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mùi tử khí nồng nặc do các thi thể phân hủy, mà còn thường trực nguy cơ mất an toàn từ những rung chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại các công trình cao tầng bị đổ sập.

Tuy nhiên, điều khiến ông nhớ nhất lại là sự thay đổi trong tình cảm của người dân địa phương dành cho đoàn Việt Nam. Ban đầu, nhiều người chưa tin lực lượng cứu hộ Việt Nam có thể triển khai hiệu quả tại những khu vực mà một số đoàn quốc tế trước đó đã đánh giá là quá khó để tiếp cận.

Video: Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo ở đất nước Venezuela sau thảm họa động đất.

Nhưng khi từng thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho gia đình, sự xúc động của người dân Venezuela đã tiếp thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần giảm bớt nỗi đau sau thảm họa.

"Tôi nói với anh em trong đoàn rằng, làm vì nhân dân của bạn cũng như làm vì nhân dân của mình, vì người thân của mình thì chúng ta sẵn sàng. Chính tình cảm của người dân địa phương cũng tiếp thêm tinh thần trách nhiệm để anh em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.