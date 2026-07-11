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Thế giới

Trung Quốc sơ tán 1,8 triệu người vì siêu bão Bavi

Minh Hạnh

TPO - Khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán ở Trung Quốc khi bão Bavi tiến sát thành phố Ôn Châu, với sức gió tối đa khoảng 144 km/giờ.

Ngay cả khi bão Bavi tiếp tục di chuyển chậm và suy yếu, thì cơn bão vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn do lượng hơi nước khổng lồ mà nó mang theo trong các dải mưa, có kích thước tương đương nước Pháp.

Bão Bavi có sức gió duy trì tối đa 144 km/giờ, tương đương cấp 1 trên thang đo sức gió bão Saffir-Simpson. Tâm bão hiện cách Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang) khoảng 200 km.

Bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ Ôn Châu - nơi có khoảng 10 triệu dân, vào sáng sớm 12/7.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hơn 1,7 triệu người đã được sơ tán trên khắp tỉnh Chiết Giang, nơi có thành phố Ôn Châu, và hơn 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến lân cận.

“Tôi hơi lo lắng, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi đã từng trải qua bão rồi. Chúng tôi sẽ vượt qua được”, ông Huang Xinghuan (50 tuổi, cư dân Ôn Châu), cho biết khi đang mua thực phẩm tại một chợ truyền thống trước khi chợ đóng cửa do bão đến.

Gia đình ông Huang đã dự trữ lượng nước đủ dùng trong khoảng hai đến ba ngày. "Tôi nghĩ nguồn cung cấp hiện đã được đảm bảo tốt. Không cần phải hoảng loạn hay tích trữ nhiều thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác”.

Trong khi Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do bão, thì tại Philippines, 17 người đã thiệt mạng vì mưa lớn gây ra bởi gió mùa tây nam mạnh lên, trầm trọng hơn do ảnh hưởng của bão Bavi.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, 87 người đã bị thương, chủ yếu là do ngã từ xe máy hoặc xe đạp, hoặc bị đồ vật rơi trúng.

Mặc dù bão Bavi không đổ bộ trực tiếp Đài Loan (Trung Quốc), nhưng chính quyền địa phương vẫn sơ tán 14.000 người, chủ yếu ở các khu vực miền núi, vì dự báo lượng mưa có thể lên tới gần 1 m ở một số khu vực.

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Mưa lớn do bão Bavi ở đảo Đài Loan. (Ảnh: AP)
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Tàu thuyền vào bờ tránh bão ở đảo Đài Loan. (Ảnh: AP)

Tổng cộng 920 chuyến bay quốc tế và 282 chuyến bay nội địa đã bị hủy.

Hầu hết các thành phố và quận huyện trên khắp Đài Loan (Trung Quốc) đã đóng cửa các văn phòng và trường học vào ngày 11/7.

Tuyến đường sắt cao tốc chính nối Bắc và Nam cũng tiếp tục hoạt động, nhưng với tần suất giảm.

Ở trung tâm thành phố Đài Bắc, một số người vẫn ra đường trong gió mạnh và mưa. "Không sao, không nghiêm trọng lắm”, ông Yeh Mao-hsiung (68 tuổi), đang đi dạo buổi sáng với con chó của mình, nói. "Chỉ là gió mạnh hơn một chút thôi”.

Tại Ôn Châu, bà Chen Qiuqin (khoảng 60 tuổi), đã đi bộ dưới trời mưa tầm tã trên đường đến nhà bố mẹ để giúp họ chuẩn bị đối phó với cơn bão, nhưng bà cho biết mình không quá lo lắng vì chính quyền đã chuẩn bị chu đáo.

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Quốc đón bão Bavi #Trung Quốc sơ tán dân trước bão Bavi #siêu bão Bavi đổ bộ Trung Quốc #Đài Loan (Trung Quốc)

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