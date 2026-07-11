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Pháp luật

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Phá đường dây phát sóng World Cup lậu, tổ chức đánh bạc quy mô 850 tỷ đồng

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội danh "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"; "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", sau khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá kết hợp phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá quốc tế. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này khoảng 850 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và tội phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các website để phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá quốc tế, đồng thời tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: Tống Huệ - Nguyễn Anh.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét tại nhiều tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh và Phú Thọ; đồng thời triệu tập, làm việc với 20 đối tượng có liên quan.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 25 điện thoại di động, 20 máy tính và màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 7,5 tỷ đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức hoạt động từ tháng 6/2025 đến khi bị phát hiện. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này lên tới khoảng 850 tỷ đồng.

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Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Tống Huệ - Nguyễn Anh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt - Văn Đức
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