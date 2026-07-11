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Sức khỏe

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Khám sức khỏe miễn phí cho người có công nhân dịp 27/7

Hà Minh

TPO - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bệnh viện Đông Đô phối hợp UBND phường Kim Liên (Hà Nội) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, góp phần chăm sóc sức khỏe và tri ân các gia đình chính sách.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đã cống hiến cho đất nước, đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách.

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Trong ba ngày, từ 8 đến 10/7, người có công và thân nhân gia đình chính sách trên địa bàn phường Kim Liên được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đông Đô trực tiếp thăm khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe tổng quát, thực hiện các kỹ thuật tầm soát chuyên sâu bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Qua đó, nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi, được phát hiện sớm để có hướng theo dõi và điều trị phù hợp.

Bên cạnh hoạt động khám, các bác sĩ còn dành thời gian tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, sử dụng thuốc cũng như trao đổi với người dân về những khó khăn trong quá trình tự chăm sóc sức khỏe. Trên cơ sở đó, đội ngũ y tế đưa ra các khuyến nghị phù hợp với từng trường hợp, giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Tham gia chương trình, nhiều thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và bệnh viện.

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“Được khám sức khỏe miễn phí, lại được các bác sĩ tư vấn tận tình, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để giữ gìn sức khỏe tốt hơn”, một người dân chia sẻ.

Đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện Đông Đô cho biết, chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho người có công là hoạt động thường niên được bệnh viện duy trì trong nhiều năm qua.

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Tặng quà tri ân cho thân nhân ﻿người có công với cách mạng.

"Đây là hoạt động thường niên được Bệnh viện Đông Đô nâng niu và duy trì đều đặn qua các năm, đã trở thành một nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của mỗi nhân viên. Đóng góp nguồn lực y tế chất lượng cao để chăm sóc các bậc tiền bối không chỉ là nghĩa vụ, mà là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Đó là cách chúng tôi gìn giữ ngọn lửa truyền thống và xây dựng một nền tảng y tế đa thế hệ vững bền bằng tình yêu thương", đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện Đông Đô chia sẻ.

Hà Minh
#Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ #Chương trình khám bệnh miễn phí #Tri ân gia đình chính sách #Chăm sóc sức khỏe người có công #Hoạt động nhân đạo và truyền thống

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