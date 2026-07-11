Ca nô chở 35 người bị lật trên biển Phú Quốc

TPO - Một ca nô chở 32 du khách và 3 thuyền viên trong đó có nhiều du khách nước ngoài, bị lật khi di chuyển từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vào chiều 11/7. Lực lượng chức năng đang huy động tối đa phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 11/7, thông tin ban đầu từ Chính quyền đặc khu Phú Quốc cho biết, vụ lật ca nô xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày.

Theo đó, ca nô mang số hiệu AG-26751 của Công ty Ocean Pear Island, chở 32 du khách người nước ngoài, cùng 3 thuyền viên, di chuyển từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Khi cách Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, phương tiện bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ người trên ca nô rơi xuống biển.

Hiện trường vụ lật ca nô.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Chính quyền đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, 23 người đã được đưa vào bờ an toàn và đang được chăm sóc, hỗ trợ y tế.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu nạn sau vụ lật ca nô.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chạy đua với thời gian, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô.

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