Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy dự hội nghị ở các điểm cầu.

Thưa toàn thể các đồng chí dự Hội nghị!

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới (Gọi tắt là Chỉ thị số 06-CT/TW) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã được nghe quán triệt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 06-CT/TW; phổ biến Kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các chương trình hành động, tham luận của các đơn vị triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Quan trọng hơn, Hội nghị đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và quyết tâm chính trị để đưa Chỉ thị của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành những chuyển biến thực chất trong mọi mặt công tác của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân. (Ngày 21/7/2025)

Thưa các đồng chí!

Đây là một Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Hơn sáu mươi năm trước, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác kiểm sát đã đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân. Trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Kiểm sát nhân dân không ngừng trưởng thành, từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống các cơ quan tư pháp, góp phần quan trọng bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Ngày hôm nay, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới với khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, thịnh vượng và hạnh phúc, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.

Đây không chỉ là sự kế thừa và phát triển tư duy của Đảng về công tác kiểm sát, mà còn là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị xác định một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, sứ mệnh, mục tiêu phát triển và những định hướng chiến lược của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Chỉ thị không chỉ khẳng định những giá trị nền tảng của Ngành mà còn mở ra những không gian phát triển mới, những yêu cầu mới và những trách nhiệm lớn hơn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị số 06-CT/TW là cương lĩnh chính trị về xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới; là cơ sở chính trị quan trọng để toàn Ngành tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng nền công tố hiện đại, nâng cao hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng thành viên trong Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị tại Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Điểm mới rất quan trọng của Chỉ thị là đã đặt công tác kiểm sát trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, khẳng định tính nhân dân trong công tác kiểm sát, mọi hoạt động của Viện kiểm sát phải hướng đến nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Ngành Kiểm sát nhân dân không chỉ có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, mà còn phải góp phần tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, an toàn, minh bạch để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân; qua đó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Chỉ thị đã khẳng định rõ Viện kiểm sát nhân dân là một trong những trụ cột bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước và giữ vai trò trung tâm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp. Bởi lẽ: Đây không chỉ muốn nhấn mạnh vì nhân dân theo nhiệm vụ chính trị chung mà định vị chức năng của ngành Kiểm sát trong Nhà nước pháp quyền hiện đại: Hướng tới bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ người yếu thế. Kiểm sát không chỉ xử lý vi phạm, tội phạm mà còn định hướng sự phát triển, bảo vệ lợi ích công, thu hồi tài sản, bảo vệ doanh nghiệp tạo môi trường an toàn để phát triển. Viện kiểm sát không chỉ đại diện cho quyền lực nhà nước mà còn đại diện cho lợi ích công, lợi ích xã hội. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm với nhân dân càng lớn, mọi hoạt động kiểm sát phải lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể.

Đây vừa là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của ngành Kiểm sát nhân dân trong suốt chặng đường 66 năm xây dựng và trưởng thành, vừa là sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của Đảng đối với Ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Niềm tin càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên cần nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW không chỉ là triển khai một văn bản của Bộ Chính trị, mà là thực hiện một chiến lược phát triển của Ngành trong nhiều năm tới. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy, phương pháp lãnh đạo, phương thức quản trị, tổ chức bộ máy và chất lượng thực thi chức năng, nhiệm vụ; lấy hiệu quả bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân làm mục tiêu cao nhất; đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và nền tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen tặng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện vận hành bộ máy VKSND 3 cấp.

Thưa các đồng chí!

Chỉ thị số 06 - CT/TW của Bộ Chính trị đã xác định phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ chiến lược của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Điều quan trọng lúc này không chỉ là học tập và quán triệt thật tốt Chỉ thị, mà phải nhanh chóng biến những quan điểm, chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể, thành kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực công tác.

Tinh thần xuyên suốt mà toàn Ngành cần quán triệt là: Học để hành động; quán triệt để thực hiện; lấy kết quả thực hiện làm thước đo giá trị của việc học tập Chỉ thị số 06 - CT/TW. Với tinh thần đó, tôi đề nghị toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thống nhất nhận thức, thống nhất ý chí, thống nhất hành động; đưa Chỉ thị số 06 - CT/TW của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống

Đây là yêu cầu có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu nhận thức đầy đủ, ở đó có quyết tâm cao; ở đâu có quyết tâm cao, ở đó sẽ có cách làm đúng và kết quả tốt. Vì vậy, việc quán triệt Chỉ thị không chỉ dừng lại ở tổ chức hội nghị hay phổ biến nội dung văn bản, mà quan trọng hơn là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên hiểu đúng, hiểu sâu và thấm nhuần những tư tưởng, quan điểm mới của Đảng; từ đó tự giác chuyển hóa thành hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt nghiệp vụ; đồng thời rà soát toàn diện chương trình, kế hoạch công tác, quy chế quản lý và quy trình nghiệp vụ để kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất với tinh thần và yêu cầu mới của Chỉ thị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải quán triệt phương châm "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Mỗi nhiệm vụ đều phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được; không để tình trạng triển khai chung chung, hình thức hoặc thiếu sự kiểm tra, đôn đốc. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao hơn bao giờ hết. Người đứng đầu không chỉ là người tổ chức thực hiện, mà còn phải là người truyền cảm hứng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thực hiện Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị mình.

Các Viện kiểm sát địa phương cần chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan tư pháp để tổ chức thực hiện Chỉ thị đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Điều tôi mong muốn là sau Hội nghị hôm nay, toàn ngành Kiểm sát nhân dân sẽ có một khí thế mới, một quyết tâm mới và một phương thức làm việc mới; trong đó mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đều xác định rõ mình phải làm gì, làm đến đâu và chịu trách nhiệm như thế nào đối với kết quả công việc của mình.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đặt yêu cầu đổi mới của Ngành trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước

Đây là tư tưởng xuyên suốt và cũng là yêu cầu rất mới của Chỉ thị số 06-CT/TW.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu lớn, khát vọng lớn và yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền con người, quyền công dân và lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh đó, mọi hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân phải tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý, tư duy quản trị và tư duy phục vụ được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển đất nước.

Yếu tố cốt lõi là công tố chủ động hơn, kiểm sát phải chặt chẽ hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Đổi mới công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đòi hỏi công tác công tố phải thực hiện tinh thần 4S “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; công tác kiểm sát phải khoa học hơn, khách quan hơn và hiệu quả hơn; bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kiên quyết không để xảy ra oan, sai nhưng cũng không để lọt tội phạm, người phạm tội và tập trung bảo vệ lợi ích công và người yếu thế.

Đồng thời, cần quán triệt sâu sắc tinh thần của Chỉ thị là xử lý hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật với yêu cầu phát triển. Đối với các vụ việc về kinh tế, cần ưu tiên các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính, trước khi xử lý hình sự để khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; hạn chế thấp nhất việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, tạo môi trường ổn định để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng.

Mỗi quyết định công tố, mỗi cuộc kiểm sát, mỗi bản kháng nghị, mỗi kiến nghị của Viện kiểm sát phải hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Bảo vệ lợi ích công và những người yếu thế; đồng thời góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin xã hội và tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Toàn Ngành cần tiếp tục rà soát, đổi mới toàn diện các khâu công tác nghiệp vụ; xác định rõ những lĩnh vực trọng tâm, những khâu đột phá và những chỉ tiêu cần chuyển biến rõ nét trong thời gian tới. Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang tư duy tạo ra giá trị; lấy hiệu quả bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người và phục vụ sự phát triển của đất nước làm thước đo cao nhất đối với chất lượng hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thứ ba, chủ động kiến tạo và hoàn thiện thể chế; phát huy vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong nghiên cứu, đề xuất chính sách và cải cách tư pháp

Một trong những điểm mới có ý nghĩa chiến lược của Chỉ thị số 06-CT/TW là yêu cầu ngành Kiểm sát nhân dân phải chủ động hơn trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu hoàn thiện thể chế và cải cách tư pháp.

Đây không chỉ là yêu cầu đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà đối với toàn Ngành. Mỗi đơn vị, mỗi cấp kiểm sát, thông qua thực tiễn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phải chủ động phát hiện những bất cập của pháp luật, những khoảng trống của cơ chế, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn để kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

Ngành Kiểm sát nhân dân không chỉ có trách nhiệm thực thi pháp luật mà còn phải góp phần kiến tạo pháp luật từ chính thực tiễn bảo vệ công lý.

Đó là yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "phát hiện vướng mắc" sang tư duy "đề xuất giải pháp"; từ việc phản ánh những bất cập sang chủ động tham gia xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật và kiến tạo các thiết chế tư pháp hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Hiện nay, thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề mới mà pháp luật cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, như: Cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp; cơ chế bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế; cơ chế thu hồi tài sản có nguồn gốc từ tội phạm; các chính sách phân hóa trách nhiệm hình sự, xử lý nhân văn nhưng nghiêm minh; tố tụng điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp; hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và nhiều vấn đề mới khác trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đây đều là những lĩnh vực mà ngành Kiểm sát nhân dân có điều kiện thuận lợi để tổng kết thực tiễn và đề xuất chính sách. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, công tác tổng kết thực tiễn và công tác tham mưu chiến lược; bảo đảm mỗi kiến nghị của Ngành đều xuất phát từ thực tiễn, có cơ sở lý luận vững chắc, có tính khả thi cao và phục vụ thiết thực cho quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân thực sự trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng; đóng góp ngày càng tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, hoàn thiện pháp luật và xây dựng nền tư pháp hiện đại, công bằng, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Kiểm sát nhân dân

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc." Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, lời dạy đó càng có ý nghĩa sâu sắc. Mọi chủ trương đúng đắn của Đảng, mọi quy định của pháp luật chỉ có thể được thực hiện đầy đủ thông qua đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp.

Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát phải tiếp tục là nhiệm vụ then chốt của toàn Ngành.

Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tư duy pháp lý và kỹ năng nghề nghiệp; luôn công tâm, khách quan, bản lĩnh, thận trọng, khiêm tốn trong thực thi công vụ; thực sự thấm nhuần và thực hành 10 chữ vàng của ngành Kiểm sát: "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn."

Danh dự và uy tín của người cán bộ kiểm sát không chỉ được đánh giá qua trình độ nghiệp vụ mà trước hết được khẳng định bằng sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm bảo vệ lẽ phải và sự tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ, toàn Ngành phải đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đây không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính hay cải cách tư pháp mà là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển đất nước trong thời đại số.

Cần tập trung xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, hồ sơ điện tử, các nền tảng quản trị số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công tố và kiểm sát, tăng cường tính minh bạch, khả năng kiểm soát quyền lực, giảm thủ tục hành chính và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Mỗi cán bộ kiểm sát phải chủ động học tập, đổi mới phương pháp làm việc và thích ứng với môi trường làm việc số. Hiện đại hóa ngành Kiểm sát trước hết là hiện đại hóa tư duy, hiện đại hóa con người; công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, có tri thức và có khát vọng cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Thứ năm, tăng cường xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW làm thước đo năng lực lãnh đạo và hiệu quả công tác của mỗi cơ quan, đơn vị

Mọi chủ trương đúng đắn của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Vì vậy, sau Hội nghị này, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đã quán triệt Chỉ thị đến đâu, mà là Chỉ thị sẽ được hiện thực hóa như thế nào trong từng lĩnh vực công tác, từng cơ quan, đơn vị và trong trách nhiệm của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, không để việc triển khai Chỉ thị dừng lại ở các chương trình, kế hoạch hay báo cáo, mà phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, có thể kiểm chứng và đánh giá được.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, thực chất, khách quan; gắn giữa kiểm tra với hướng dẫn, giữa giám sát với hỗ trợ, giữa đánh giá với khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Qua kiểm tra để phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, nhân rộng; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW phải trở thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; gắn chặt với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn Ngành. Mọi sự đánh giá phải dựa trên hiệu quả thực chất, trên chất lượng công việc và trên những đóng góp cụ thể đối với nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật và phục vụ Nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Chỉ thị số 06-CT/TW đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời cũng đặt lên vai chúng ta những trách nhiệm lớn hơn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình không chỉ là hoàn thành công việc được giao mà còn là góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với nền tư pháp và đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Ngay sau Hội nghị này, tinh thần của Chỉ thị số 06-CT/TW sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể; từ quyết tâm của cấp ủy thành hành động của mỗi đơn vị; từ trách nhiệm của người đứng đầu thành kết quả công tác của từng cán bộ, Kiểm sát viên; để mỗi quyết định công tố, mỗi cuộc kiểm sát, mỗi bản kháng nghị, kiến nghị hoàn thiện pháp luật đều thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của ngành Kiểm sát nhân dân.

Với truyền thống vẻ vang 66 năm xây dựng và trưởng thành; với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, toàn ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng thành công một “nền công tố vững mạnh, công tác kiểm sát hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính”; tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trụ cột bảo vệ công lý, trung tâm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tôi trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy; các chuyên gia, nhà khoa học; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành đã dành nhiều thời gian tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành, ủng hộ của các nhà khoa học, các chuyên gia và Nhân dân để ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Chỉ thị số 06-CT/TW đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng và kỳ vọng của Nhân dân.

(Đầu đề do Báo Bảo vệ pháp luật đặt)