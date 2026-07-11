Hình ảnh Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trở về từ Venezuela

TPO - Hơn 23h ngày 10/7, sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về tới Sân bay quốc tế Nội Bài.

Hơn 23h ngày 10/7, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về đến Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 9/7 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã di chuyển đến Sân bay quốc tế Simón Bolívar làm thủ tục trở về nước.

Sau khoảng 22 giờ di chuyển, đến hơn 23h ngày 10/7, máy bay chở đoàn hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội bài.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa các cán bộ, chiến sĩ.

Như tin đã đưa, tối 28/6 (theo giờ Việt Nam) Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trước đó, là tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Sau hành trình dài khoảng 22 giờ, ngày 29/6, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy và đưa nhiều thi thể nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xác định, bàn giao nhiều vị trí nghi có nạn nhân, hỗ trợ công tác tìm kiếm và xử lý hiện trường.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường tại nhiều địa điểm.

Sau 12 ngày làm nhiệm vụ, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tìm kiếm 57 thi thể và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể đoàn; Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ.

Sau gần 2 tuần thực hiện nhiệm vụ, sáng 9/7 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế và khoản kinh phí 15.000 USD quyên góp, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.