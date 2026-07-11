Cặp đôi 'thao túng', nhúng tay vào công tác quy hoạch cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương

TPO - Sau khi "mua chuộc" bác sĩ để có bệnh án tâm thần, vợ chồng bị can Nguyễn Thị Mai Anh can thiệp sâu vào việc sắp xếp nhân sự, quy hoạch cán bộ của Viện pháp y tâm thần Trung ương.

'Bệnh nhân tâm thần' đưa cả giúp việc, con nhỏ vào ở cùng

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận, làm rõ hành vi phạm tội của 57 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc...

Từ cáo buộc trong kết luận, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh) về hai “Môi giới hối lộ” và “Đưa hối lộ”. Nhân thân người này có 7 tiền án, tiền sự.

Bị can Lê Văn Đông (SN 1978, chồng của Mai Anh, có 10 tiền án) cũng bị đề nghị truy tố hai tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nội dung kết luận, Mai Anh bị nhiều cơ quan tố tụng khởi tố, bắt giam nhưng không ăn năn, hối cải. Dù không có bệnh, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng bị can "ngụy tạo” vỏ bọc có bệnh án tâm thần để tiếp tục thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau.

Quá trình điều tra, Mai Anh không thành khẩn, thái độ quanh co chối tội gây khó khăn. Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập được xác định "nữ quái" dùng hai thủ đoạn chính.

Thứ nhất là đưa hối lộ: Cơ quan điều tra cho rằng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh dùng tiền, vật chất khác như tổ chức cho cán bộ, nhân viên của Viện và đối tượng liên quan đi nghỉ dưỡng tại khu du lịch mà không phải trả kinh phí di chuyển, sinh hoạt ăn ở...

Hình thức hối lộ bằng "du lịch, nghỉ dưỡng" này được Mai Anh tổ chức cho cán bộ theo tháng, nhân dịp ngày lễ hoặc vào thời điểm Mai Anh và đối tượng chữa bệnh khác muốn ra ngoài.

Bên cạnh đó, Mai Anh còn hối lộ bằng tiền, tác động để được ở phòng riêng có điều hòa và đưa 2 con nhỏ vào ở chung với giúp việc trong Viện pháp y tâm thần Trung ương; can thiệp vào công việc nội bộ của Viện để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng của hoặc đi học tập, bồi dưỡng.

Mai Anh cũng hối lộ bằng tiền để tác động cho người chồng Lê Văn Đông được Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc kết luận không đúng thực trạng bệnh.

Tổng cộng, Mai Anh đã hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền mặt; tiền chi trả du lịch) cho cán bộ, bác sĩ của Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc.

Hai bị can Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Hưởng lợi hơn 3,1 tỷ đồng từ chạy "kim bài" miễn tội

Thứ hai là hành vi môi giới hối lộ: Căn cứ kết quả điều tra thu thập Công an Hà Nội xác định, Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp. Sau đó, chuyển một phần số tiền này cho bị can Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) và Hoàng Tất Thành (cựu Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc) để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần theo yêu cầu.

Cụ thể, bị can đã môi giới hối lộ 350 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định theo yêu cầu của đối tượng Nguyễn Thị Hằng; môi giới 1,5 tỷ đồng làm theo yêu cầu của Đỗ Thị Loan và môi giới hơn 2 tỷ đồng làm kết luận giám định cho Đỗ Trần Cường. Tổng số tiền Mai Anh môi giới hối lộ là hơn 3,85 tỷ đồng, sau khi cầm tiền bị can đưa hơn 700 triệu đồng cho bác sĩ, giám định viên, còn lại chiếm hưởng hơn 3,1 tỷ đồng.

Đối với Lê Văn Đông, căn cứ tài liệu thu thập được xác định bị can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, để không phải chịu hình thức xử phạt của các cơ quan chức năng, Đông được vợ “tạo vỏ bọc” là người có bệnh tâm thần, được đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Theo điều tra, trong thời gian chữa bệnh Đông thường trốn ra ngoài. Có lần, Đông trốn ra để chuẩn bị loa, bàn DJ, USB nhạc, âm ly, ma túy, cần sa..., nhằm tổ chức cho đồng phạm sử dụng trái phép vào tối 7/6/2025 tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Đông còn bị cáo buộc tàng trữ nhiều loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, MDMA, cần sa, để tại buồng chữa bệnh của hai vợ chồng tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, nhà riêng ở Cầu Giấy, Ba Vì.

Hành vi của Lê Văn Đông cấu thành hai tội "Tàng trữ trái phép ma túy" và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.